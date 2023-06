Cabello: Tenemos tiempo diciéndolo los gringos no quieren comprar nuestro petróleo… ¡Se lo quieren robar!

Este domingo, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, a través de la red social Twitter se pronunció contra el discurso del expresidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump en el que confirmó que el único interés sobre Venezuela fue el petróleo.

«Tenemos tiempo diciéndolo: los gringos no quieren comprar nuestro petróleo, se lo quieren robar, para eso cuentan con lacayos que dicen haber nacido en esta tierra, ahora lo confirma el propio expresidente Trump, igual deben saber que ¡Nosotros Venceremos!» escribió el primer vicepresidente del PSUV.

La reacción de Cabello se da luego de que el pasado sábado, desde Georgia, EEUU, Trump reapareciera afirmando que «cuando me fui, Venezuela estaba apunto de colapsar. Nos hubiéramos apoderado de ella, nos hubiéramos quedado con todo ese petróleo».

Trump: When I left, Venezuela was ready to collapse. We would have taken it over, we would have gotten all that oil. pic.twitter.com/5q3Jr1j1Ho

— Acyn (@Acyn) June 10, 2023