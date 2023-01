Cabello reconoció la labor de la AN durante el período 2022-2023

Durante la instalación del nuevo año parlamentario, el jefe de la fracción por el Bloque de la Patria, diputado Diosdado Cabello, reconoció este jueves la labor que viene realizando de la Asamblea Nacional (AN) desde su instalación hace dos años.

«Esta AN ha tenido una gran responsabilidad ante el país y si algo podemos decir en este momento es que esta AN ha tenido una ejecutoria extraordinaria, en función de la paz y la tranquilidad de nuestro país», expresó Cabello desde el Palacio Federal Legislativo.

Asimismo, indicó que si tendría que calificar el rendimiento de la AN, «no tengo ninguna duda de ponerle 100 puntos a esta AN, a sus diputados y diputadas nuestro reconocimiento».

Recordó que ante los ataques contra nuestra Patria, «esta AN, dirigida por el diputado Jorge Rodríguez, ha llevado este Poder al reconocimiento nacional e internacional que algunos al principio han intentado negarle; hoy la AN es un Poder constituido y no solo constituido, sino que habla por si solo, el Poder Legislativo esta representado por estos diputados y diputadas que ocupan este espacio, allá quienes le encanta vivir de la fantasía y de sueños, pero si alguien quiere entenderse con el Poder Legislativo de este país, tiene que venir a esta AN en donde hay diputados de la Revolución y de la oposición y a cada quien se le respeta el derecho que tiene de expresarse».

De igual manera, recalcó que la AN «es el escenario del debate político de nuestro país, público, sin ningún tipo de tapices».

Con el Mazo Dando