Cabello: La organización es de suma importancia para garantizar la victoria

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, resaltó la importancia de la organización para garantizar la victoria de la tolda roja en cualquier proceso electoral que se presente.

“Quizá de la estructura del partido la de mayor importancia es la de la organización, la organización es transversal a todas, toda acción revolucionaria debe dejar un saldo organizativo en cualquier frente; mujeres organización, jóvenes organización, trabajadores organización”, apuntó.

Durante su participación en el Encuentro Nacional de Organizadores del PSUV, el dirigente recalcó que esta instancia de la tolda roja “pasa cualquier planificación” y recordó que todo este proceso de preparación es con el objeto de garantizar una gran victoria en las venideras elecciones presidenciales.

“Nos estamos preparando en lo organizativo para un gran evento que son las elecciones presidenciales, no es la organización para el gobernador, para el alcalde, no es la organización para los poderes fácticos de un municipio o de un estado donde no tengamos gobierno, no, es para un triunfo electoral en las elecciones presidenciales”, enfatizó.

Con el Mazo Dando