Cabello: Nosotros queremos elecciones libres de sanciones, bloqueos y garras imperiales

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, insistió en la necesidad de poner fin a la política de bloqueo que contra el país promueve Estados Unidos y sus aliados de la Unión Europea.

Durante la edición 413 de su programa Con el Mazo Dando, señaló que la consigna de “elecciones libres”, que tanto promueve la oposición, también es alzada por la dirigencia revolucionaria que exige un proceso electoral sin injerencias extranjeras.

“Juanito Alimaña me convenció en parte, en un 33%, porque este que está aquí quiere elecciones libres, que haya elecciones libres de sanciones, de bloqueos, de persecuciones, elecciones libres de ladrones que se robaron MONÓMEROS, CITGO, elecciones en libertad, que el imperialismo no meta sus garras en Venezuela”, apuntó.

Desestimó las acusaciones de la oposición en torno a la institucionalidad venezolana y la pulcritud del sufragio y enfatizó que en Venezuela “hay sobradas condiciones electorales para hacer la elección que sea”.

“Lo que pasa es que ellos esperan que nosotros acudamos a elecciones con el ánimo de perder, eso no existe, nosotros a cualquier elección vamos con el ánimo de triunfar, de vencer; ellos entienden por elecciones libres allá en Estados Unidos –porque le metieron la coba a los gringos- si nosotros nos dejamos ganar. Bueno nosotros queremos elecciones libres de sanciones, elecciones libres de bloqueo”, recalcó.

“¿Cómo un Gobierno va a ir a elecciones sin disponer de los recursos del país porque está bloqueado y sancionado?”, interrogó, al tiempo que reiteró el llamado a poner fin a esta política de asfixia contra Venezuela que denunció tenía como objetivo derrocar a la Revolución y robarse estos recursos.

“La historia dice que, normalmente, cuando el imperialismo hace esos intentos desaloja del poder a quien estaba gobernando como por ejemplo (Muamar el) Gadafi, entonces los recursos de Libia, más de 300.000 millones de dólares no aparecieron más nunca, porque se lo robaron los que propiciaron el golpe de Estado, unos piratas, unos filibusteros, en otros países han hecho lo mismo se han robado la plata”, señaló.

En este sentido, resaltó que “aquí no han podido tumbar a la Revolución Bolivariana, no han podido ni podrán tumbar al presidente Nicolás Maduro y no pueden disponer de la plata tan fácil porque nosotros estamos reclamando en todas las instancias, y a veces nos tenemos que sentar en juicios para defender la plata, esos recursos que son del Pueblo venezolano”.

La PU a cumplir y Chevron a pagar

El también jefe de la fracción parlamentaria del Bloque de la Patria, se refirió al reciente acuerdo firmado entre el Gobierno de Venezuela y el extremismo opositor, y resaltó que ahora le toca a la Plataforma Unitaria (PU) cumplir con la liberación de los recursos secuestrados en el exterior, para poner en marcha el plan de inversión social.

“Ahora nosotros esperamos que ellos cumplan y el dinero que está para la atención de sectores importantes de Venezuela como son la salud, la educación, la electricidad, el tema de la atención a desastres, la alimentación, que ese dinero aparezca, no es que ahora comiencen ‘no este, vamos a ver’, no, porque eso está firmado para que ese dinero aparezca para todos esos proyectos que fueron presentados por el Gobierno nacional”, subrayó.

“Les toca a ellos cumplir ahora”, sentenció y cuestionó que los voceros de la PU estén hablando en medios de comunicación sobre temas que no fueron discutidos en la mesa de diálogo instalada en México.

“Nosotros debemos recalcar y hacer énfasis que ese diálogo que hay ahorita lo ha pedido el presidente Nicolás Maduro por lo menos mil veces públicamente; en cadenas, en actos, en privado en reuniones con ellos, con delegados que ha enviado el imperialismo norteamericano para acá para el país”, recordó.

Igualmente se pronunció en torno a los rumores que recaen sobre la reciente licencia a Chevron y fue enfático al señalar que Venezuela no adeuda nada a la empresa estadounidense y que, por el contrario, “Chevron nos debe a nosotros porque ellos se fueron de aquí y perjudicaron a nuestro país”.

“Nosotros teníamos contratos firmados de suministros con varias naciones y quedamos mal porque ellos se fueron de repente”, explicó y sentenció que “si ellos llegan a venir tendrán que pagar lo que nos deben”.

Con el Mazo Dando