Cabello: Nosotros no vamos a volver a la OEA, no tenemos ninguna intención de volver

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró, durante la transmisión de su programa Con el Mazo Dando #419, que Venezuela no tiene intención de volver a la Organización de Estados Americanos (OEA).

La afirmación del vicepresidente de la tolda roja fue la respuesta a una publicación de @Monitoreamos, que rezaba: “Los Estados Unidos considera que Venezuela debe volver a la OEA solo después de elecciones libres”.

En ese sentido, Cabello señaló: “No, no. Nosotros no vamos a volver a la OEA, no tenemos ninguna intención de volver a la OEA”. Al tiempo que indicó “ojalá la propuesta de fortalecer la CELAC – Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños- se concrete y sea un sólido organismo de unidad regional; del río Grande para acá, hasta la Patagonia, no tienen nada que hacer ni Canadá ni Estados Unidos”.

Con el Mazo Dando