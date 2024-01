Cabello: No permitiremos que la oposición le haga más daño a este país

Durante su programa Con el Mazo Dando N° 461 el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró que la Revolución Bolivariana no permitirá que la oposición venezolana continúe impulsando la violencia y causando daño al país.

“Ya ustedes le han hecho mucho daño a este país, pero daño al extremo, no más daños a este país, no más maldad contra su propia Patria, no lo vamos a permitir, el que se asome que asuma su responsabilidad, que el Estado va con todo, no le vamos a personar ni la mínima”, expresó Cabello al hacer referencia a las conspiraciones que denunció el Presidente Nicolás Maduro durante su Mensaje Anual a la Nación.

En ese sentido, detalló que sobre estos hechos ya había personas detenidas y puestas a la orden de la justicia y la Ley. “Ya han confesado (…) Su ‘ministro’ de la Defensa está preso, esas personas opositoras saben de quién estoy hablando; está detenido y confesó todo. Un ‘ministro’ de la Defensa bien chimbo, muy mal oficial (…) es cobarde, tan cobarde es que atenta contra su propia gente por intereses extranjeros», al tiempo que cuestionó la ausencia moral y de compromiso que poseen los militares captados por el sector opositor extremista.

«Son expertos en buscar en los oficiales retirados lo peorcito, gente sin liderazgo», sostuvo y apuntó que los conspiradores pretendían «atentar contra la vida de nosotros (…) el documento lo primero que decía que entraban por el estado Táchira y la primera cabeza que debía rodar es la Freddy Bernal. Textualmente lo decía (…), pero en cualquier momento saldrá toda la trama, mucha gente comprometida; militares retirados algunos, civiles, ellas y ellos».

Asimismo, les aseguró a quienes atentan contra la Patria que “pueden ir al mundo a decir lo que quieren, pueden irse ya si quieren a decir que no nos vamos a dejar tumbar, pero no vamos a dejar que embochinchen al país, no vamos a permitir guarimbas, ni terrorismo, dónde suene allá vamos”.

Además, a quienes les encanta pedir invasiones contra países extranjeros, les reafirmó: “nosotros no vamos a esperar que lleguen los Marines, nosotros sabemos quiénes son los que piden invasión contra Venezuela y vamos primero por ustedes; llámese como se llame, tenga el apellido que tenga y se vincule con quiera que se vincule».

No se perderá la Patria ni la Revolución

El dirigente revolucionario reafirmó que en manos y en el corazón de la juventud bolivariana la Patria ni la Revolución se perderán, al hacer referencia del gran compromiso que tienen.

«Ustedes tienen una gran responsabilidad, porque nosotros más tarde que temprano biológicamente la vida lo impone, y son ustedes el relevo, los que están obligados a que el barco de la Revolución llegue a puerto seguro siempre, que a pesar de cualquier tormenta, ustedes tengan la experiencia para ser los capitanes y las capitanas que este país necesita», expresó.

Recordó que fue el Comandante Hugo Chávez quien le abrió la puerta a la juventud y el presidente de la República, Nicolás Maduro, lo ha continuado haciendo. «Yo estoy seguro de que el Comandante tiene razón y que el Presidente Maduro tiene razón y que, en las manos de ustedes y en el corazón de la juventud, no se perderá esta Patria ni la Revolución», dijo.

«En donde un joven esté, están todos los jóvenes, en donde una mujer joven esté, están todas las mujeres jóvenes, no pueden fallar, tienen prohibido fallar, tienen que dar el ejemplo siempre», dijo y los invitó a aprender de las personas mayores que tienen adelante.

Además, reafirmó a los jóvenes que siempre deben ir por el camino que nos trazó el Comandante Chávez. «No hay camino de la Revolución si no es con Chávez, no hay Revolución si no es con Chávez», sentenció.

Las ONG tendrán que rendir cuenta

El también diputado a la Asamblea Nacional (AN) informó que las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) pronto tendrán que rendir cuentas, ya que pronto se aprobará la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos para dichos entes.

«La vamos a aprobar prontico. Lleven sus aportes, pero se acabó la mamadera de gallo con la ONG en este país (…) llámese cómo se llame, tendrán que rendir cuentas y tendrán que decir de dónde sale la plata con la cual están conspirando, porque la mayoría está conspirando», aseveró al hacer referencia que ya está en marcha la Consulta Pública del citado instrumento.

«Ya algunos comenzaron a chillar, van a chillar más que la Sayona», auguró y precisó que todas las ONG en el país deberán registrarse.

No obstante, reconoció que en el país hay ONG que si trabajan, pero acotó que existen otras vinculadas al sectores de la oposición que dependen de gobiernos y Estados «como el de los gringos.

«Eso es lo que ocurre aquí con estas mal llamada ONG: PROVEA y su combo, van a tener que recibir hasta el último centavo (…) porque montan conspiraciones, reciben dinero por escribir mal contra su propio país», advirtió y recalcó que estas organizaciones siempre han sido utilizadas como medios para atacar y buscar desestabilizar al Gobierno Bolivariano.

