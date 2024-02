Cabello: Llevamos 25 años de aguante, resistencia activa y en victoria

Durante su programa Con el Mazo Dando N° 463, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, resaltó que este 2024 la Revolución Bolivariana cumple 25 años “de aguante, resistencia activa y en victoria”.

En ese sentido, recordó que el 2 de febrero de 1999 llegó el Comandante Hugo Chávez para cambiar la historia de la Patria. “Aquí había una cantidad de personas que estaban perdiendo la vista y fue Chávez con Misión Milagro, el que les tocó la puerta (…) nosotros tenemos Patria gracias a Chávez y eso no lo perdona el imperialismo”, dijo.

Además, resaltó que el chavismo, a diferencia de la oposición, “siempre ha sido incluyente, llamando a levantar la Patria independiente y consolidar la democracia participativa y protagónica».

«Por eso es que la a la oposición le tiene miedo al Socialismo», aseveró y recalcó que vamos a cumplir “los primeros 25 años del primer siglo, el que entendió, entendió».

Asimismo, reafirmó las palabras del Comandante, quien aseguraba que solo por el camino de la Revolución se podían hacer muchas cosas; por tal razón al recordarlo, indicó que debemos seguir su ejemplo y su instrucción de defender el Proyecto de Bolívar “no por lo que hemos logrados, sino por lo que vamos a lograr, por lo que vamos a hacer”.

Por tal razón, aseguró que en Venezuela la única transición que viene y existe es al socialismo. “No hay otra transición (…) y no vamos a capitular, nosotros vamos es pa’ lante (…) ni por las buenas ni por las malas, no volverán”.

No nos van a asustar

Ante los ataques y amenazas del imperialismo y sus lacayos, el dirigente de la Revolución Bolivariana recalcó que con eso no asustan a las fuerzas revolucionarias de nuestra Patria.

“Se los garantizo, no nos van a asustar (…) Yo lo voy a repetir una y mil veces EEUU o cualquier país del mundo intenta algo contra Venezuela nosotros vamos contra sus lacayos aquí, a estas alturas no nos importa nada”, destacó.

A su vez, cuestionó la doble moral del imperio norteamericano al oponerse a las decisiones de inhabilitación política de algunos representantes de la derecha extremista, quienes desde su posición pidieron agresiones, sanciones e invasiones para Venezuela. Al tiempo, mencionó que en EEUU a quienes participan en acciones como esas los condenan a la pena de muerte.

“Eso es lo que establecen sus leyes, nadie los critica en el mundo por sus leyes, pero a ellos les gusta meter la nariz donde nadie los llama, les gusta ser entrépitos profesionales”, dijo.

Por esa razón, señaló al imperialismo y a su lacaya María Corina Machado que el tema de la inhabilitación no es porque no se quieran medir con ella, sino que “es un problema de que tienen que responder ante la justicia (…) Nosotros no le tenemos miedo a nada ni nadie señora, deje ese cuento”. Además, señaló que personajes como ellas son los que incitan a EEUU a promover las sanciones contra la Patria.

Respaldó así también las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, quien instó al gobierno gringo a no ponerle plazo al cumplimiento de los acuerdos. “’Háganlo de una vez yanquis de mierda’, se los dijo Jorge muy claro, háganlo de una vez si quieren (…) no nos asustan”, puntualizó.

De tal manera, recalcó que la Revolución Bolivariana ha pasado por tantas cosas, «que eso no es lo que nos asusta, a nosotros nos asusta fallarle al Pueblo, al país, a la Patria, por eso hacemos esfuerzos día y noche para no fallarles y por eso nos mantenemos unidos».

Israel perpetra un genocidio

El también diputado a la Asamblea Nacional (AN) condenó el silencio de los organismos internacionales al genocidio que perpetra Israel en el mundo.

“Ahí hay un genocidio, se está perpetrando un genocidio, el gobierno sionista de Israel está perpetrando un genocidio, no solo en Gaza ahora, en cualquier lugar”, apuntó.

Asimismo, cuestionó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tergiversaras las declaraciones de Sudáfrica. “Ellos pedían parar ele genocidio”, reafirmó.

Con el Mazo Dando