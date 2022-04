Cabello: Gracias a lo que sembró Chávez no se ha perdido ni se perderá la Revolución Bolivariana

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, recalcó la importancia de promover la formación entre la juventud afianzado en los valores que legó el Comandante Supremo Hugo Chávez.

Durante la transmisión de la edición 384 de su programa Con el Mazo Dando, señaló que esta siembra, por parte del líder de la Revolución Bolivariana, ha sido el pilar fundamental para que siga el proceso.

“Gracias a lo que sembró Chávez no se ha perdido la Revolución Bolivariana ni se va a perder, por eso el mensaje a los jóvenes es consciencia; si usted no sabe qué hacer pregunte y si todavía tiene dudas piense lo que haría Chávez y por ahí se mete”, instó.

Acotó que la juventud revolucionaria debe formarse y adelantó que como dirigencia “están obligados a ser severos en este proceso para garantizar que no se susciten desvíos”.

“Nosotros estamos obligados a ser muy severos, muy duros. La formación política debe ser dura para que, cuando usted caiga en un cargo de responsabilidad, no caiga en las tentaciones de la corrupción, del burocratismo, del amiguismo, del enriquecimiento ilícito, o de favorecer a alguna tendencia o grupo y entienda claramente que hay un solo grupo, el grupo de la Revolución Bolivariana que es el grupo del Pueblo, el grupo de Chávez”, enfatizó.

“Estos cuatro años, sin duda, van a ser duros en el proceso de formación y el que no aguante tendrá que darle espacio al que sí aguante”, agregó.

Recordó que la actual dirigencia de la Revolución se forjó en la lucha. “Yo, por ejemplo, a los 28 años estaba preso por luchar por aquello que creía y nos tocó ser perseguidos; pregúntenle al presidente (Nicolás) Maduro cuántas veces lo allanaron, lo detuvieron, lo golpearon en la calle”, rememoró.

Seguidamente sostuvo que “para la juventud actual no ha ocurrido así, la juventud actual se ha venido formando bajo la protección de la Revolución y han aterrizado en sitios, algunos como muy rápido y después se dan cuenta y se cometen muchos errores, por eso el proceso formativo”.

Exaltó los valores que promovieron con el ejemplo líderes como Aristóbulo Istúriz y Eliézer Otaiza a quienes rindió un sentido homenaje.

“Nosotros somos así entre otros por Aristóbulo; el amor a la Patria, el amor a lo que hacemos, esa lealtad que siempre demostró Aristóbulo, siempre, una entereza, una firmeza, una valentía a prueba de todo; recuerdo que el 30 de abril yo llamé al presidente y le dije, me voy al Palacio (de Miraflores) y me dijo dale, y me fui al Palacio y llegué a allá y estaba declarándole a VTV y haciendo el llamado a nuestra gente y como a los 10 minutos llegaría Castro Soteldo e inmediatamente llegó Aristóbulo Istúriz, casi que venían juntos”, narró.

Sobre Otaiza, afirmó que con su asesinato “ellos (extremistas opositores) sabían que nos pegaban en el corazón, que nos pegaban en el alma, igual que cuando le pegaron a Robert Serra, igual que cuando le pegaron a Danilo Anderson, por eso este año yo creo que es bueno para la justicia, para que se haga justicia”.

Narcoalianza EEUU, Europa y Colombia

El también jefe de la fracción parlamentaria del Bloque de la Patria, se refirió a la alianza que poseen Estados Unidos, Europa y Colombia en torno al narcotráfico.

“Estados Unidos y Europa son las grandes lavadoras del dinero de la droga de Colombia. Hay un señor colombiano que explica al detalle cómo es el tema del lavado de dinero entre ellos”, apuntó.

Advirtió que “el interés de Colombia y Estados Unidos es pasar la droga por Venezuela y por aquí no han podido porque el Gobierno venezolano combate el narcotráfico a muerte”.

“Por eso andan chillando porque echamos a los grupos estos terroristas colombianos narcotraficantes armados de allá, de Apure, que era como el corredor que ellos tenían”, subrayó.

Lamentó que Colombia, en la actualidad esté gobernada por un narcopresidente y un narcogobierno que ejecuta un genocidio contra su Pueblo, al tiempo que se mostró esperanzado en que vendrán cambios para este país en los próximos años.

“Colombia tienen que ir a un cambio profundo que vaya más allá de las elecciones y estoy seguro que este año debe ser la base de los cambios que vienen para ese país en los próximos años”, sentenció.

Con el Mazo Dando