Cabello: Dirección del PSUV realiza estudio en gobernaciones y alcaldías «para ver quién es quién»

Durante su programa Con el Mazo Dando, Diosdado Cabello informó que el presidente de la República y del Partido Socialista Unido de Venezuela, Nicolás Maduro, autorizó y ya está en marcha la realización de un estudio en gobernaciones, alcaldías y organismos estadales «para ver quién es quién».

«Vamos a llamar a todos a la Dirección de nuestro Partido, ya está autorizado el Presidente de la República y jefe del Partido, para ver como es la cosa, pues», anunció.

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), destacó que sucede que para algunos, la plataforma de la tolda roja es buena para ganar elecciones, pero no es buena para gobernar.

«Estamos jodidos. Ustedes verán algunos resultados. No me gusta hablar mucho, me gusta hacer», adelantó.

Explicó que esa decisión obedece a que en reiteradas ocasiones en las comunidades no se han podido efectuar determinadas actividades por la poca receptividad de algunas direcciones de gobernaciones y alcaldías.

«Yo le digo, vamos a hacer tal cosa y responden que no se puede porque esos directores ni le paran a uno», señaló.

«Yo sordo no soy», advirtió y explicó que «uno va a las marchas y se acercan los jefes de Calle, de Comunidad, yo escucho a todo el que se acerca, ahí uno no le está escurriendo el bulto a nadie, nos dicen cosas buenas y cosas malas».

En tal sentido, como ejemplo mencionó que en la reciente movilización integrantes de las comunidades de Guatire le comunicaron que la señal de Venezolana de Televisión «no sirve y todavía no sirve, yo se y ya volví a hacer el reclamo correspondiente para que sirva».

«No estamos pidiendo la señal, perdonenme los hermanos de Guasdualito, sino para Guatire que está al lado de Caracas, en verdad que eso es una incoherencia absoluta, pareciera flojera», dijo.

Reiteró que en las fuerzas revolucionarias es fundamental que prevalezca la unidad y no deben crearse grupitos A o B, «no, no, no».

