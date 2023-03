Cabello: Comenzó la ofensiva de la Revolución Bolivariana contra los hechos de corrupción

Diosdado Cabello enfatizó que la Revolución Bolivariana dio inicio a la ofensiva contra los hechos de corrupción, desde el momento que el presidente de la República, Nicolás Maduro, expresó diversas advertencias desde hace cinco meses, en torno a la materia.

Durante su programa Con el Mazo Dando, en su emisión 424, afirmó que «una vez recabada toda la información necesaria y precisa, comienza una ofensiva de la Revolución Bolivariana en contra del flagelo de la corrupción y otros vicios o desviaciones».

Destacó que dicha ofensiva «es necesaria e indispensable para continuar avanzando por el camino correcto, el camino de la Revolución».

«Ignorarla, hacernos los desentendidos que no está pasando nada, primero, no está en nuestro ser, no está en las enseñanzas del Comandante Chávez, ni es la intención, pero todas estas acciones, hay que operarlas con el criterio estricto de pruebas en manos», argumentó.

Sobre los recientes hechos de corrupción, informó que «hay una serie de personas detenidas, señaladas, gente declarando quienes son sus amigos, sus negocios, como robaron al Pueblo de Venezuela».

