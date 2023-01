Cabello: Bolsonaro jamás admitirá responsabilidad de violencia en Brasil porque es un cobarde

Este miércoles 09 de noviembre, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello enfatizó que el expresidente fascista de Brasil, Jair Bolsonaro es un cobarde y jamás admitirá su responsabilidad sobre los recientes hechos de violencia en las infraestructuras de los poderes públicos en la país amazónico.

«Jamás va a decir que él (Bolsonaro) tiene algo que ver, jamás va a admitir que eso lo mandó hacer él, porque es un cobarde», aseguró.

Durante su programa Con el Mazo Dando, en su emisión 416, destacó que los integrantes de la derecha fascista «nunca asumen la responsabilidad de sus actos».

Señaló que Bolsonaro en su defensa «alegará que no estaba allá, y como no estaba allá (en Brasil) no lo pueden acusar; esa es la coartada casi perfecta».

«Ahora está hospitalizado, menos lo puede hacer», ironizó en referencia a las informaciones sobre problemas de salud del exmandatario brasileño que coincidió con el fracaso de este asalto a los poderes en Brasil.

Con el Mazo Dando