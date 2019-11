Cabello: Bachelet se preocupa por una marcha en Venezuela y no por los muertos en Bolivia

Este sábado, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello Rondón durante la movilización del pueblo contra el fascismo lamentó la posición de la Alta Comisionada de la ONU Michelle Bachelet a quien le preocupa la marcha de la oposición a pesar de la violación de derechos humanos que se desata en Bolivia, Ecuado y Chile.

Cabello expresó que «da tristeza por ejemplo la ONU en su comisión de derechos humanos, la señora Bachelet hoy estaba preocupada por una marcha que tenía la derecha aquí, muy preocupada estaba, es demasiado descarada, demasiado sin vergüenza».

«Es demasiado carente de vergüenza (bachelet) una persona que se preocupe por una marcha que hay en Venezuela y no se preocupe por lo muertos que hay en Chile, que no haya dicho nada de los muertos en Ecuador, que no abra la boca por los muertos en Bolivia», dijo Cabello.

