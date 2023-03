Cabello a la juventud: ¡No caigan en el facilismo, tienen que forjarse, los espacios hay que lucharlos!

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, llamó este miércoles a la juventud a forjarse, a luchar por los espacios y no caer en el facilismo.

«El esfuerzo de ustedes tiene que ser mayor para no caer en facilismo, los espacios hay que lucharlos (…) Nosotros la pasamos duro, ustedes no, ustedes van con una comodidad; esfuércense con rigor, están en el proceso de forja autentica, tienen que forjarse (…) Ese es el camino de la juventud aprender, sentir, identificar, no es porque uno esté viejo, pero uno sabe dónde está la traición», expresó Cabello al referir que con la Revolución Bolivariana a la juventud se les ha abierto las puertas.

En ese sentido, durante su programa Con el Mazo Dando N° 425, recordó que durante la Cuarta República su juventud no la tuvo fácil. «Éramos perseguidos, ¿Militar en un partido de izquierda en los años 70? No, tenían que terminar en la guerrilla, los iban a buscar a su casa, los asesinaban (…) Ustedes no han pasado y ojalá nunca pasen por eso», expresó.

Por tal razón, destacó a la juventud que «no pueden cometer los errores que estamos cometiendo nosotros ahorita, no deben cometerlos». Al tiempo, les advirtió sobre quienes les vienen a pedir favores, porque luego «se lo van a querer cobrar de los bolsillos del Pueblo».

