Cabello a candidatos y candidatas: Háblenle al Pueblo con la verdad, no ofrezcan demagogia

Durante su programa Con el Mazo Dando N° 357, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, enfatizó a los candidatos y candidatas de la Revolución Bolivariana que le hablen siempre con la verdad al Pueblo y que nunca vayan con la demagogia por delante.

«Váyanse para la calle a ver a la gente, no hablar de tonterías, sino a hablarles con la verdad y asumir la gran responsabilidad que es ser candidato o candidata, no vaya con la demagogia por delante, el Pueblo quiere la verdad», expresó Cabello este miércoles.

En ese sentido, resaltó a los candidatos y candidatas la importancia de reconocer los problemas donde están, «que si es servicio público, bueno es servicio público, pero no se lancen para alcalde si no quieren que le reclamen, no se lance para gobernador si no quieren que le reclamen, en el chavismo es así».

Por otra parte, lamentó que ante las elecciones la gente de la oposición solo recibe un espectáculo bochornoso de quienes dicen ser sus dirigentes.

Con el Mazo Dando