Brasil está a favor del ingreso de Venezuela al grupo BRICS

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro y el presidente de la República Federativa de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ofrecieron una declaración conjunta luego de una reunión de alto nivel, en el contexto de una agenda amplia para repasar el mapa de cooperación en las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, donde Brasil abogó por el ingreso de Venezuela a los países del grupo BRICS (Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica).

En ese sentido, el jefe de Estado de Brasil, Lula da Silva, ve favorable que Venezuela ingrese a este grupo: “Sí, estoy a favor de su ingreso”. Sin embargo, el mandatario afirmó que la próxima cumbre del bloque será la primera después de varios años, y que si hay una solicitud oficial de Venezuela, se tomará oficialmente y se deliberará.

Por otro lado, destacó que “debido a los errores políticos de la derecha, el presidente Maduro estuvo ocho años sin visitar Brasil y viceversa. Nuestra relación comercial que ascendía a seis mil millones de dólares bajó a menos de dos mil millones de dólares”.

“Esto representa la alegría histórica de lo que estamos viviendo, después de ocho años hemos recuperado el derecho de hacer política, en especial con Venezuela y los países vecinos”, dijo.

A su vez, alegó que “las reservas de Venezuela están bajo las manos de Guaidó, discutí mucho con los compañeros europeos y no comprendía cómo esos países democráticos aceptaran la idea de que un impostor fuera presidente”.

Por su parte, El jefe de Estado venezolano, señaló que las intenciones de Venezuela de formar parte de esta entidad, obedece a querer participar en la construcción de las nuevas políticas económicas internacionales.

“La nueva geopolítica está caracterizada por dos elementos: unidad de nuestra América en la diversidad y el rol de los BRICS, que se perfila como el gran imán de los países que quieren cooperación. Estamos trabajando en la construcción de una nueva geopolítica mundial donde prevalezca la unión de América Latina como un solo pueblo”, declaró.

A su vez recalcó que el país está de puertas abiertas para retomar las relaciones virtuosas con los empresarios brasileños e inversionistas.

“Retomemos las relaciones con Brasil y sus inversionistas, Venezuela está de puertas abiertas para retomar esas relaciones virtuosas, creo que es muy positiva. Estamos muy felices de estar en Brasil, amamos al pueblo brasileño, ojalá más nunca nadie cierre las puertas entre Venezuela y Brasil, tenemos que estar unidos”, añadió.

En ese sentido, señaló que anteriormente se habían cerrado las cooperaciones culturales, económicas, culturales (…), “intentaron imponerle a Venezuela un gobierno inexistente”, sostuvo.

“Hoy se abre una nueva época entre nuestros pueblos, lo que debe ser un mapa de cooperación y conjunto que abarque todas las áreas como: salud, educación, económica, cultura, agricultura, que permita un diálogo franco entre todos los países de Suramérica”, ratificó.

Estamos vivendo um momento histórico. Depois de 8 anos, o presidente @NicolasMaduro volta a visitar o Brasil e nós recuperamos o direito de fazer política de relações internacionais com a seriedade que sempre fizemos, sobretudo com os países que fazem fronteira com o Brasil.

