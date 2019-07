Bolivia denuncia injerencia de EEUU ante evidente favoritismo de Evo Morales para la reelección

En Bolivia denuncian la injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos del país, a propósito de la divulgación de encuestas que dan al presidente Evo Morales, como el principal favorito para ganar las próximas elecciones.

De acuerdo con la encuesta realizada y publicada este domingo por Ciesmori para la cadena El Deber, el Presidente boliviano con un 37% supera a Carlos Mesa, representante de Comunidad Ciudadana (CC), quien ocupa el segundo puesta con un 26%, reseñó la agencia de noticias Prensa Latina.

En tercera posición está Óscar Ortiz, de la Alianza Bolivia Dijo No (BDN), con 9%, en cuarta posición se encuentra Víctor Hugo Cárdenas, de Unidad Cívica Solidaridad (UCS) con 3%, y el resto de los aspirantes no superan el uno por ciento.

Según el estudio de Ciesmori, los votos en blanco y nulos hacen un total de 12 puntos sobre 100, un 6% de los encuestados no supieron por quién votar, un 2% no reveló su decisión y un 1% no contestó.

Al respecto, el analista político boliviano Hugo Moldiz expresó que la derecha necesita concentrarse en una sola candidatura «el voto duro de la derecha», además hizo énfasis en que «Evo va para arriba, Mesa para abajo y Ortiz subiendo a costa del expresidente».

Al mismo tiempo, el también exministro del Gobierno boliviano, Jorge Pérez Valenzuela, responsabilizó a Washington de la renuncia a la vicepresidencia por la Alianza Bolivia Dijo No (BDN) Edwin Rodríguez, de cara a los comicios generales del 20 de octubre del presente año.

«Esto es lo que ha servido para que los operadores de la embajada de EEUU usen para presionar a Rodríguez por la vía del Comcipo (Comité Cívico) de Potosí, de manera directa, y del Comité Pro Santa Cruz, tras bambalinas», dijo.

Así mismo, el politólogo recordó que en noviembre de 2017, el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia comunicó un fallo a favor de la candidatura de Morales-García Linera, de esta forma el Departamento de Estado norteamericano instó al presidente indígena a no presentar su candidatura.

Por su parte, Carlos Mesa, representante de Comunidad Ciudadana (CC), anunció que viajó a Estados Unidos donde sostuvo reuniones con altos funcionarios y reiteró ante la prensa boliviana el triunfo de el restablecimiento de las relaciones plenas con Washington.

Cabe destacar, que Bolivia y Estados Unidos mantienen conexiones a nivel de Ministros Consejeros, luego de que en el 2008 fuera expulsado el embajador Phillip Golberg por injerencia en los asuntos internos, al igual que la Agencia Antinarcóticos (DEA) y la estadounidense para el Desarrollo (Usaid).

El objetivo de Washington es lograr que en una primera vuelta Morales no logre más del 40 por ciento de las papeletas y 10 puntos de ventaja sobre el ocupante del segundo lugar, Carlos Mesa, lo cual le daría la reelección para forzar un balotaje en el que el voto de la oposición se concentre, resalta la nota de prensa.

AVN