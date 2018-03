Defensa ante el bloqueo y campaña contra Venezuela fueron temas principales en Gira por la paz

Levantar el bloqueo económico y financiero contra el pueblo venezolano y cesar la campaña mediática contra el país fue uno de los llamados reiterados que hizo el vicepresidente de Gobierno para la Comunicación y la Cultura, Jorge Rodríguez, durante la gira internacional que emprendió el 22 de marzo y que fue denominada: “Venezuela por la Paz y la Prosperidad de Cara al Mundo”.

Madrid (España) y París (Francia) fueron las ciudades europeas visitadas por el también ministro para la Comunicación e Información, quien ofreció entrevistas a medios españoles como a los diarios ABC, El País y Público, a la cadena británica BBC Mundo y al medio francés Le Figaro.

La primera entrevista difundida fue la que concedió al diario El País, en donde hizo referencia a las agresiones que sufre Venezuela en materia económica en lo interno y externo, como parte de una guerra coordinada desde Washington, que busca perjudicar a la población, restringiendo su acceso a alimentos y medicamentos.

Ante esta arremetida, Rodríguez resaltó los esfuerzos que realiza el Gobierno Nacional para proteger a los venezolanos, entre los que figura la implementación de los Comité Locales de Abastecimiento (Clap).

“Unos 22 millones de personas de los 30 millones de habitantes que tiene Venezuela, reciben cada mes 18 productos de la cesta básica completamente subsidiados por parte del Gobierno de Nicolás Maduro”, indicó.

La segunda entrevista difundida, fue la que ofreció al diario español ABC, a ellos Rodríguez le manifestó que frente al recrudecimiento de las sanciones y otras acciones unilaterales destinadas a cercar a Venezuela, el Gobierno Nacional aplicará más elecciones.

“Mientras más agresiones de este tipo haya, más mecanismos de consulta al pueblo vamos a seguir imponiendo. Hemos tenido 24 elecciones y vamos por la número 25 en 19 años de Revolución Bolivariana”, expresó.

Reiteró que en Venezuela están dadas las las garantías electorales de cara a los comicios del 20 de mayo próximo, en los que serán electos el Presidente de la República, los consejos legislativos estadales y concejos municipales.

Agresión brutal

Durante su gira, Rodríguez, explicó la dimensión del asedio contra el país suramericano, un caso inédito en el mundo.

“Yo creo que pocas veces se ha visto en la historia de la diplomacia en el mundo una agresión tan brutal como han perpetrado algunos gobiernos del continente americano y del continente europeo, principalmente en contra de Venezuela”, indicó, en entrevista al diario español Público, que circuló el 24 de marzo.

Advirtió que la campaña internacional contra Venezuela tiene entre sus objetivos enturbiar el proceso electoral del 20 de mayo. “Más de 72 % de los venezolanos quieren votar. Sin embargo, uno lee en diversos medios de comunicación y escucha a gobiernos de otros países señalar que ‘el mundo no va a reconocer las elecciones en Venezuela’. Y yo me pregunto, ¿qué mundo? Los países europeos y Estados Unidos no son ‘el mundo’, el gobierno de Mariano Rajoy no es ‘el mundo”, expresó.

También alertó que agentes externos al país presionan para impedir que una misión de la Organización de Naciones Unidas (ONU) asista a los comicios. “Creo que hay presiones muy fuertes para que esa misión no concurra ya que si lo hace descubriría que hay un sistema electoral imposible de vulnerar”, expresó.

Al diario Público también les dijo que en España el año pasado se publicaron 3.880 noticias contra Venezuela. “Esa estrategia de guerra mediática y psicológica ha tenido consecuencias muy negativas. Hemos tenido brotes de xenofobia en contra de venezolanos en países hermanos”, alertó.

Desde esta tribuna reiteró el llamado a respetar la soberanía de la Patria de Bolívar, y destacó que el futuro del país no será condicionado por ningún agente externo, pues “cada vez hay más claridad en cuanto a que nuestro destino es independiente, soberano y pacífico. Venezuela está en paz”.

Persecución financiera

A lo largo de las entrevistas, el vicepresidente de Gobierno para la Comunicación y la Cultura, reiteró que en el país no existe una “crisis humanitaria”, como intenta hacer creer factores imperiales con el apoyo de las corporaciones mediáticas.

Al ser consultado por la BBC si “¿les gustaría recibir ayuda para mejorar la situación de los venezolanos?”, Rodríguez respondió: ¿Quieren ayudar? ¿Quieren ayudar a Venezuela? Desbloqueen los fondos que tienen ilegalmente retenidos para que podamos pagar los alimentos, para que podamos pagar los medicamentos, permitan que de la frontera con Colombia y Brasil puedan pasar los alimentos que estamos comprando, tengan medidas más enérgicas para impedir el contrabando de extracción de gasolina, de alimentos, de medicamentos, que salen a Colombia, que salen a Brasil, y que salen al Caribe”.

En la entrevista que fue publicada el 27 de marzo, Rodríguez señaló que el planteamiento de la “ayuda humanitaria” es otro falso positivo utilizado como argumento para agredir a Venezuela.

“El planteamiento de la llamada ayuda humanitaria forma parte de los entramados, de los llamados falsos positivos que tanto le gustan a la administración de Estados Unidos y sus aliados europeos cada vez que quieren agredir a un país. Fácil. Recuérdese de las armas de destrucción masiva en Irak, eso permitió la destrucción de un país entero”, expresó.

Ante la BBC, Rodríguez reiteró la denuncia de tergiversación contra Venezuela, “hay una verdadera operación de guerra mediática, de guerra psicológica, casi que de linchamiento en contra de Venezuela”.

Rodríguez también reveló que Venezuela acudirá a la Corte Penal Internacional (CPI) para desmontar las mentiras difundidas contra el país y denunciar como la oposición venezolana arremetió contra el pueblo en las acciones violentas que sectores de la derecha promovieron entre febrero y julio del año pasado, hechos que dejaron un saldo de 121 personas fallecidas y 1.958 heridos.

“Vamos a mostrar las pruebas de cómo personas fueron quemadas vivas por su color de piel, por su manera de pensar (…) Vamos a demostrar que se les suministraba drogas y alcohol a adolescentes para que aumentaran la capacidad para la violencia, de que muchos de ellos fueron inmolados por la manipulación irresponsable de explosivos que les fueron suministrados por activistas políticos, todo eso vamos a demostrar”, adelantó.

Las bondades del Petro

Durante su periplo Rodriguez destacó la creación por parte del jefe de Estado, Nicolás Maduro, de la criptomoneda venezolana El Petro, el único que cuenta con sustento físico al tener el mismo valor del petróleo venezolano en el mercado internacional y está respaldado con 5.342 millones de barriles del campo 1 del Bloque Ayacucho de la Faja Petrolífera del Orinoco.

Reiteró que este mecanismo fue creado por el Ejecutivo venezolano para combatir el bloqueo financiero al que está sometido Venezuela por parte de poderes imperiales, así como para captar inversiones. “Ya salimos del derrumbe brutal de los precios del petróleo, ya hemos tomado medidas concretas para acabar con la agresión al signo monetario, estamos eludiendo el cerco financiero y el bloqueo económico, va a ser imposible bloquear la emisión de los petros”.

De igual forma destacó que con el proceso de reconversión monetaria, que comenzará el próximo 4 de junio, “vamos a un fortalecimiento de nuestra moneda”.

A lo largo de su periplo, Rodríguez, de cara a los comicios del 20 de mayo resaltó que el abanderado del Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro es percibido dentro del chavismo como el candidato más idóneo.

“Todas las luchas que ha librado el presidente Nicolás Maduro, la capacidad para responder a agresiones que nunca antes se habían visto en la historia reciente de Venezuela, el acompañamiento que tuvo al pueblo de Venezuela, la atención directa que tiene al pueblo de Venezuela lo hacen el candidato idóneo de todas las fuerzas de la Revolución venezolana y no tenga duda de que va a ganar las elecciones del próximo domingo 20 de mayo”, manifestó.

AVN