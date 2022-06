Bernal: EE.UU. imperio en decadencia y se desmorona ante potencias emergentes

Ante la negativa de los Estados Unidos de invitar a Nicaragua, Venezuela y Cuba a la Cumbre de las Américas, el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, dijo que esta acción es parte de la decadencia del imperialismo y de un imperio que se desmorona lentamente, ante el crecimiento de potencias emergentes como Rusia y China.

Bernal, quien también es enlace del PSUV para la entidad fronteriza expresó que «esta Cumbre de las Américas que invitó el Sr. Biden fue denominada ‘la cumbre de los que están de acuerdo conmigo’. — ante lo cual aseveró que es– “una acción de arrogancia por parte de Estados Unidos imperial, creyendo aún que la América Latina es el ministerio de colonia de EEUU”.

De esta manera, detalló que se está reafirmando el camino de Bolívar, “cuando pronunció en 1828 que los Estados Unidos de norteamérica están designados por la providencia a colmar de hambre y miseria a los pueblos de América en nombre de la Libertad.”

29 Tribunas, una voz

Desde la Tribuna Antimperialista «Es Nuestra América», desarrollada en la sede del Palacio de los Leones enfatizó que “Venezuela ha sido anticolonialista e imperialista, por lo que hemos decidido montar una contra cumbre de los pueblos, a lo largo y ancho de nuestros estados”.

Siendo que en el estado fronterizo de Táchira se desarrollaron 29 tribunas antiimperilistas, como espacios para expresar que América Latina y sus pueblos actúan en unidad.

Consideró Bernal que con la Tribuna Antimperialista, al igual se ratifica el legado del Comandante Chávez cuando creó la CELAC, “es la lucha entre lo viejo que no ha acabado de morir y lo nuevo que no ha nacido, y nosotros reafirmamos el camino de Bolívar y de Chávez”.

Enfatizando el gobernador «nosotros no hemos sido, no somos, ni seremos colonias extranjeras porque somos un país libre, soberano e independiente.”

La rebeldía de nuestros Pueblos

Ante la respuesta de algunos presidentes, pese a estar invitados a la Cumbre de las Américas de no asistir, el gobernador Freddy Bernal dijo que anteriormente nadie era capaz de levantarle la voz a los Estados Unidos, “pero el Comandante Hugo Chávez sembró el elemento de rebeldía contra el gobierno imperial.»

Indicó que desde hace 20 años los pueblos han comenzado a rebelarse y “hoy el gobierno de Estados Unidos queda como un inepto cuando unos presidentes son capaces de decirle: “tú me invitas y yo no quiero ir”. A lo que refirió que EEUU es arrogante porque no está invitando a toda la América, y la América es completa desde Canadá hasta La Patagonia».

Prensa Gobernación del Táchira