Batalla de Santa Inés: Estrategia militar más importante de la Guerra Federal

El 10 de diciembre de 1859, bajo el mando del general Ezequiel Zamora se libró la Batalla de Santa Inés, que representó una de las acciones militares más importantes de la Guerra Federal.

En noviembre de 1859, Zamora y sus hombres (los federales) tomaron rumbo al estado de Barinas, por la persecución del general Pedro Ramos, quien dirigía el Ejército Gubernamental de Occidente.

Con la estrategia conocida como acción retardatriz, los federales retrocedieron hasta la orilla del Río Santo Domingo, en Santa Inés. Allí reunieron fuerzas, y el 9 de diciembre estaban organizados en tres líneas de combate.

Zamora, como gran estratega, logró atraer al atacante hasta una zona conocida por sus tropas para luego emboscarlos más adelante en Santa Inés derrotando al bando al enemigo.

En el año 2004, 145 años después de la Batalla de Santa Inés, la derecha pretendía acabar con la Revolución Bolivariana a través de un referéndum revocatorio, sin embargo el Comandante Hugo Chávez asumió el reto, bautizándolo como la Campaña de Santa Inés.

“Se me parece tanto la situación que estamos viviendo. Claro, no en la guerra militar afortunadamente, sino en la guerra política. Se me parece tanto a la campaña de Santa Inés, tanto se me parece, que hoy anuncio a los venezolanos que me convierto en el comandante de la campaña de Santa Inés. A partir de hoy hasta el día del referéndum revocatorio, la campaña de Santa Inés”, dijo El Comandante Chávez.

