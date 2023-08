Autoridades de Santa Lucía y Venezuela profundizan relaciones en materia de pesca

El ministro de Agricultura, Pesca, Seguridad Alimentaria y Desarrollo Rural de Santa Lucía, Hon Alfred Prospere junto a representantes del Ministerio del Poder Popular para la Pesca y Acuicultura de Venezuela, entre otras autoridades, sostuvieron una reunión virtual, con el objetivo de intercambiar información e identificar programas de cooperación en materia de pesca, que permitan fortalecer y profundizar las relaciones entre ambos países.

El referido encuentro se llevó a cabo con la finalidad de dar a conocer la normativa, el funcionamiento y las diferentes políticas públicas de las instituciones responsables en materia de pesca y así diseñar un Acuerdo de Cooperación, como parte de la próxima visita que se llevará a cabo en Venezuela por parte del primer ministro de Santa Lucía, Phillip J. Pierre, quien tiene previsto visitar a la patria de Bolívar, en el último trimestre del año 2023.

Durante la reunión se aclararon dudas respecto a la normativa que rige a los buques pesqueros venezolanos en alta mar, así como los procedimientos que deben cumplir tanto las embarcaciones, como la tripulación para garantizar el cumplimiento de la legislación y acuerdos nacionales, regionales e internacionales, con el propósito de evitar la pesca ilegal y favorecer el intercambio comercial entre ambas naciones.

El ministro de Agricultura, Pesca, Seguridad Alimentaria y Desarrollo Rural de Santa Lucía, Hon Alfred Prospere, aprovechó la reunión para señalar que la pesca es un subsector muy importante en su despacho e informó que Santa Lucía firmó la declaración sobre pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y se comprometió a trabajar en que los pescadores nacionales no participen en actividades ilegales.

En tal sentido, Prospere propuso mantener este espacio de intercambio con los equipos técnicos para identificar un plan de acción y propuestas concretas en materia de cooperación que permita fortalecer la seguridad alimentaria y el comercio internacional de alimentos, principalmente el sector pesquero, materias primas agrícolas y pesqueras; y el apoyo a los pequeños y medianos pescadores. Al respecto, la embajadora venezolana Leiff Escalona, se comprometió a dar seguimiento y avanzar en el trabajo conjunto de manera dinámica, en función de impulsar y elevar al más alto nivel la cooperación bilateral.

MPPRE