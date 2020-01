5 de enero ¿sorpresas o reelección autoimpuesta en el parlamento?

Hace exactamente un año, en el seno de la Asamblea Nacional se cumplía el pacto asumido por los partidos de oposición, de nombrar a un integrante del partido Voluntad Popular en la presidencia del Poder Legislativo, por lo que asumió el diputado Juan Guaidó.

Hoy el escenario es completamente diferente: según el mismo acuerdo, corresponde asumir la directiva a los partidos minoritarios, sin embargo Guaidó manifestó su voluntad de reelegirse por encima de cualquier pacto suscrito. Al respecto, no hay consenso. Partidos minoritarios y fracciones parlamentarias surgidas del descontento con la conducción de la AN, optan por un liderazgo que disminuya la confrontación política y atienda las verdaderas necesidades del país.

Sobre este tema y otros concernientes a la fuente legislativa, Hinterlaces.net entrevistó a Francisco Torrealba, jefe del Bloque Parlamentario de la Patria, quien considera que el 5 de enero puede haber sorpresas.

El diputado Guaidó intentará reelegirse en la presidencia del Parlamento, a pesar del acuerdo entre los partidos de oposición al respecto, ¿cuáles son los escenarios que pueden presentarse este 5 de enero?

para comenzar, es evidente que existe una rebelión en el seno de los diputados y diputadas del llamado G4 que controlan la mayoría opositora de la Asamblea Nacional. Esa rebelión ha sido generada entre otras cosas, por el maltrato del cual han sido objeto estos parlamentarios, especialmente los suplentes, respecto a la distribución del botín de lo que han saqueado al país por vía de Citgo y de Monómeros y su inconformidad porque los millones de dólares que han recibido para la supuesta ayuda humanitaria, tampoco les ha llegado a todos por igual y por eso han alzado su voz contra la actual directiva.

Esa rebelión tiene una probabilidad de éxito, lo que ha generado desesperación en el diputado Guaidó y los dirigentes del llamado G4, lo que los ha llevado a intentar entre otras cosas una modificación al reglamento de Interior y de Debates, para que los diputados autoexiliados puedan emitir su voto desde el exterior, por vía cibernética y desconociendo la asistencia al debate de los diputados suplentes. Este intento de reforma ha sido anulado por el Tribunal Supremo de Justicia, por estar reñido con la Constitución.

Todo esto indica que en este momento, en el que comparto esta entrevista, Guaidó no tiene los votos suficientes para reelegirse el 5 de enero y lo que sabemos es que intentarán violar el acuerdo que hicieron todos ellos los partidos de oposición en el sentido de que el año 2020 le corresponde asumir la directiva del parlamento a los llamados partidos minoritarios. Lo van a irrespetar porque hay una instrucción directa del jefe de la oposición venezolana que es el presidente de Estados Unidos en relación a reelegir a Guaidó. La orientación de (Donald) Trump responde entre otras cosas a la necesidad de mantener bajo su mano a una persona de poco criterio, manipulable y con poca formación política, una persona inexperta, diría que hasta bastante torpe como es el diputado Guaidó, que resulta útil para cumplir las tareas que se le dan desde el gobierno estadounidense.

Sin embargo, el 5 de enero, puede haber una interesante sorpresa, si triunfa la rebelión que existe en el seno del G4, esa interesante sorpresa es que se decidan por una persona distinta a Guaidó y con ello esperamos nosotros también que cambie no solamente la directiva, sino su accionar político en el sentido de que volteen hacia adentro miren hacia Venezuela y dejen de cumplir las ordenes de Estados Unidos. Pueden perfectamente seguir siendo opositores, sin necesidad de estar del lado de los que hacen daño a todos los venezolanos e intentan destruir el país por vía del bloqueo criminal genocida.

Además, esperamos que si hay un cambio en la presidencia de la Asamblea en desacato, se podría reinstitucionalizar el poder legislativo y restablecer el respeto entre los poderes que nunca debió ser vulnerado por esta mayoría, y con ello, darse un cambio político interesante que favorecería mucho al país, para lograr por ejemplo el consenso necesario para designar un nuevo CNE (Consejo Nacional Electoral) y acudir a las elecciones parlamentarias que establece la Constitución de la República este año.

Actualmente existen graves señalamientos de corrupción, incluso entre copartidarios de la oposición en el seno de la Asamblea, ¿Cómo llegó el parlamento a esta situación?

El desacato se ha convertido en un gran negocio para los principales dirigentes de los partidos políticos del llamado G4: AD, VP, PJ UNT. Gracias al desacato ellos han recibido más de 1.218 millones de dólares en donaciones de gobiernos, principalmente el de los Estados Unidos, pero también de ONGs y otros países de Europa y de la región. Esos han sido montos sobre los cuales no han rendido cuentas. Se trata de donaciones que han sido orientadas para la supuesta ayuda humanitaria pero lo que ocurre en realidad es que en Venezuela no se ha sabido que se haya entregado, con esos fondos gigantescos de millones de dólares ni una sola inyectadora, un litro de alcohol a ningún hospital o ningún ciudadano de nuestro país, no se ha vacunado a un solo niño no se ha operado una sola persona entonces todo lo que se supone que llega por donaciones para ayuda humanitaria se ha quedado de forma irregular en las manos de algunos de los dirigentes políticos principales del llamado G4.

Aparte de todo, ellos con su mayoría han logrado, con la anuencia del gobierno de Estados Unidos y Colombia, tomar posesión de las empresas más importantes que tenemos los venezolanos en el exterior me refiero a Monómeros y Citgo. Con la designación de nuevas autoridades que han hecho de forma irregular, con el consentimiento de estos gobiernos, ellos están teniendo acceso a miles de millones de dólares que antes servían para comprar alimentos y medicinas a los venezolanos y que hoy simplemente van a parar a sus bolsillos, y luego ha ocurrido lo que ocurre cuando se reúnen los malhechores y criminales a asaltar un banco: si la operación tiene éxito luego se matan entre ellos porque no se ponen de acuerdo en la repartición del botín.

Es tan cierto lo que dice el diputado (José) Brito de Primero Justicia, en relación al robo de millones de dólares por parte del diputado Guaidó y jefes del G4 como lo que dice el diputado Guaidó del diputado Brito en relación con la corrupción en la comisión de Contraloría y la de Energía y Petróleo de la AN: todos están robando de alguna manera y por alguna vía, cantidades de dinero importantísimas que le pertenecen a los venezolanos y que simplemente ellos hoy se reparten de forma desequilibrada.

Un sector importante de la población siente que hay impunidad en el tema ¿Habrá justicia?

El diputado Guaidó ha acumulado méritos suficientes para ser enjuiciado y sancionado aquí y en otros países, porque los fondos de los que se ha apropiado tienen su origen en en contribuciones de Gobiernos y esos Gobiernos le aportan dinero de sus contribuyentes, que son los ciudadanos de esos países. Es factible que en cualquier momento en Estados Unidos se abra una investigación en torno a los cientos de millones que ha dispuesto el Gobierno de Donald Trump para supuestamente ayudar a la democracia o palear la crisis humanitaria y que simplemente se han desaparecido.

Al iniciar investigaciones en EEUU o en Venezuela, donde ya se han solicitado también, se va a poder determinar de forma inequívoca que el diputado Guaidó ha cometido delito. Estos son procesos que tardan pero que al final se concretan, y nosotros hacemos votos porque haya justicia y sabemos que habrá justicia en cualquier momento sobre este tema.

En medio de ese panorama, ¿Qué balance hace el Bloque de la Patria sobre su regreso a la AN? ¿De qué ha servido?

El regreso del Bloque de la Patria al parlamento nacional como parte de los acuerdos alcanzados en el marco de la mesa de diálogo con los partidos opositores que participan, ha permitido reabrir los espacios de diálogo directo con todas las organizaciones políticas que adversan al Gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro.

Allí también ha sido posible volver a ofrecer la oportunidad de reinstitucionalizar el Poder Legislativo Nacional y comenzar a trabajar en temas que son de especial trascendencia para el país como por ejemplo la revisión y designación de los rectores y rectoras del Poder Electoral, se ha alcanzado ya de hecho un acuerdo unánime con el G4 que no participa en la Mesa de Diálogo Nacional, pero con el cual dialogamos en público y privado en el Parlamento.

Como consecuenccia de esto, se ha instalado un Comité Preliminar para avanzar con la mirada puesta en el nuevo CNE. Nuestra presencia también ha permitido, desde el foro político por naturaleza del país que es el Parlamento nacional, hablarle al país en relación al proceso de destrucción sistemática que ha llevado adelante la derecha venezolana desde que es mayoría en ese espacio, exigir que se rindan cuentas de los fondos que han recibido a nombre de la supuesta ayuda humanitaria.

Esto es parte de las cosas positivas que permite la presencia del Bloque de la Patria en el Parlamento que también activamente participa en los debates, dejando ver con claridad los argumentos que sostienen nuestras posturas en defensa del diálogo de la paz, la democracia y la Constitución.

¿Cómo se prepara el Bloque de la Patria para las elecciones parlamentarias?

El bloque de la patria, todos los partidos que lo conforman, está listo en un gran despliegue político para una campaña que esperamos, nos lleve a reconquistar la mayoría en el parlamento nacional.

En nuestro criterio, el país ha sido víctima de un periodo parlamentario de 5 años en los cuales la Asamblea ha sido un instrumento para hacerle daño al país y para frenar su desarrollo. Se ha utilizado el Parlamento para conspiraciones, propiciar actuaciones y salidas inconstitucionales por parte de esa derecha que a nuestro juicio ya la conoce al país, y en relación a su terrible gestión como mayoría, está condenada a perder esas elecciones y nosotros esperamos contar con una mayoría en el parlamento que respalde la revolución y que defienda los derechos de nuestro país y que asuma posturas para construir desarrollo y progreso.

Nuestras expectativas son altamente positivas y el Bloque de la Patria va a estar desplegado durante todo el año en todos los circuitos electorales del país para que quienes se presenten como candidatos de la patria ganen sus elecciones, derrotemos la derecha y comencemos a reconstruir el destruido Poder Legislativo que nos deja esta mayoría de derecha. Estamos seguros de que el país no cometerá el error de votar por diputados que no le sirven para nada y que han sido cómplices y protagonistas del terrible bloqueo genocida que se ha impuesto a todos los venezolanos.