La arrogancia de Estados Unidos contra Alex Saab. Entrevista a Diosdado Cabello

En la rueda de prensa semanal del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y su organización juvenil (la JPSUV), el vicepresidente, Diosdado Cabello, puso sobre la mesa los principales acontecimientos de la semana, a nivel nacional e internacional. En el centro, la lucha contra la corrupción que dinamita algunas estructuras de la sociedad venezolana, y que ha sacado a la luz algunas cadenas de corrupción, formadas por funcionarios públicos, empresarios y jueces: «Mano dura contra los corruptos. ¡Caiga quien Caiga!», dijo el presidente Maduro, quien recibió el apoyo de todos los poderes del país. Cabello reiteró el pleno respaldo del partido, que se produjo inmediatamente después de las primeras detenciones, anunciadas por el Ministerio Público, Tarek William Saab, y que llevaron a la renuncia del vicepresidente ejecutivo y ministro de Petróleo, Tareck El Aissami.

“La corrupción es parte del modelo capitalista, de su proceso de acumulación, de su modelo depredador”, dijo Cabello, citando las palabras de Bolívar y Chávez frente a lo que parece ser “un cáncer que se insista en la sociedad y que puede socavar los procesos de transición al socialismo”. Sin embargo –especificó el capitán– “no nos sentimos a la defensiva, para nosotros la lucha contra la corrupción es una de las líneas fundamentales de toda revolución. El pueblo es sabio y, aun con su ira e indignación, podrá mostrarnos el camino».

Durante la rueda de prensa le hicimos a Diosdado tres preguntas sobre temas internacionales.

En Europa se están sintiendo los efectos del nuevo terremoto financiero que provocó la quiebra del Silicon Valley Bank, la meca del capitalismo tecnológico. Y continúan las huelgas y las manifestaciones: en Alemania contra el alto costo de la vida y por el aumento de los salarios, en Francia contra la reforma de las pensiones, que ya ha tomado formas aún peores en Italia en la época de los «gobiernos técnicos», que hicieron el trabajo sucio en nombre de las instituciones internacionales. ¿Qué visión tiene el Psuv de esta Europa que pisotea los derechos básicos pero se expresa con arrogancia sobre el socialismo bolivariano?

Dada la dependencia de Europa de los Estados Unidos, los efectos de las decisiones norteamericanas se están sintiendo en la población europea. EEUU imprime más de 300.000 millones de dólares de un tirón, sin apoyo y sin solidez. Y, de hecho, algunos países ya están diciendo: no quiero estos billetes verdes que son papel de desecho porque no están generando ningún valor. Si esto sucediera en Venezuela, podríamos decir: estamos en una economía bloqueada por «sanciones», pero está pasando en aquellos países que no están bloqueados, y que en realidad están atacando a Venezuela. La caída de los principales bancos de los… “estados unidos de Europa” tiene un impacto en la población, que de hecho protesta, y no solo en Europa, sino también en Israel, donde se ha desatado una crisis interna. Sin embargo, me parece que estoy viendo una película extraña. Por un lado, el pueblo que protesta, por otro la clase política, lejos de la vida de la gente. Por un lado, los pobres que llevan una vida dura, por otro los políticos que comen en restaurantes de lujo, los ricos que siguen llevando una buena vida, porque sacaron provecho de la crisis. No se dan cuenta de que el mundo del capitalismo se les cae encima. Es hora de que los pueblos de Europa empiecen a despertar, pidiendo la cuenta a quién tiene que pagarla. Todo esto sucede porque la OTAN ha decidido declarar la guerra a Rusia, por el espíritu belicista e injerencista de la Unión Europea, y por su servilismo hacia los EE.UU.

La adopción de la criptomoneda Petro fue una contramedida importante para hacer frente a la guerra económica. Las detenciones de algunos altos funcionarios que dirigían el centro de gestión de criptoactivos, Sunacrip, desde la creación del organismo, ¿podrían bloquear o dañar la política económica del gobierno a nivel internacional?

Sunacrip es la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, y esta estructura ha sido utilizada para malversar los recursos del país. Por eso, hemos dicho desde un principio que es el delito de “traición a la patria”, que debe ser castigado con severidad, con base en la ley y la constitución. No se puede juzgar de otro modo la apropiación indebida de los recursos de un país bloqueado, perseguido, sancionado que, por el contrario, debe empujar a todos los funcionarios públicos a una clara actitud ética y moral que los aleje de las tentaciones y la corrupción. Venezuela ha utilizado criptomonedas y lo seguirá haciendo el mayor tiempo posible, pero ciertamente no podemos permitir que ese puesto de control se convierta en un centro de corrupción.

Estados Unidos ha felicitado al presidente Maduro por su lucha contra la corrupción, mientras protege y financia a los corruptos del llamado “gobierno interino”. Se hacen pasar por defensores de la legalidad, mientras mantienen secuestrado al diplomático venezolano Alex Saab aunque -como denuncia su esposa y el movimiento que lo apoya- su salud se ha deteriorado, por el probable regreso de un cáncer de estómago. ¿Qué medidas adicionales piensa tomar el gobierno para al menos llegar a una solución humanitaria?

El diplomático Alex Saab ha sido secuestrado por Estados Unidos, pero lamentablemente esta práctica no es nueva. EEUU secuestra a quien quiere y cuenta con la complicidad de otros estados. No le importa. Acusan sin pruebas. Contra nosotros han lanzado qualquier barbaridad. Por eso, su actitud en esta circunstancia nos resulta muy contradictoria. Tal vez se estén preparando para albergar a los corruptos. La protección reservada en Estados Unidos a terroristas, corruptos y ladrones que viven en el lujo allí o en Europa, no es nueva. Lo peor es que estos personajes, que huyeron de Venezuela porque robaban, denunciados por la propia oposición (que hoy sin embargo los recibe con los brazos abiertos), ahora se apresuran a pronunciarse sobre la «corrupción del chavismo». Pero, ya veremos… Lo bueno es que Estados Unidos saludó la iniciativa “del presidente Maduro”, en esto reconociendo nuestro ordenamiento jurídico y al presidente.

Quizás, por esto, despidan al portavoz de la Casa Blanca, quién sabe. De todos modos, dudamos que EE.UU. cambie su forma de ser, porque es muy arrogante, y la arrogancia no le permite ver cuando se equivoca y mucho menos corregir los errores. Lo triste es que los seres humanos pagan por sus errores. Si secuestran a alguien y lo dejan morir -y Dios no quiera que eso le pase a nuestro diplomático- esa muerte siempre será “por causas naturales”. Nunca, ellos asumirán sus responsabilidades. Así mantuvieron a Oscar Rivera en prisión por más de treinta años, aislándolo por 12 años solo por gritar: ¡Puerto Rico Libre! Y este caso no es el único. Podemos pedirle a EE.UU. que cambie de actitud, pero tengo mis dudas de que lo haga, porque iría en contra de su naturaleza y de sus intereses. No importa quién sea el presidente, allí mandan las grandes corporaciones: las corporaciones armamentísticas, financieras, farmacéuticas, petroleras y tecnológicas. Y los presidentes deben adaptarse.

Por: Geraldina Colotti

Venezuela News