Arreaza: Yo me comprometo a ser el interlocutor con el Ejecutivo Nacional para atender a Barinas

Este domingo, el candidato por el Gran Polo Patriótico a la Gobernación del estado Barinas, Jorge Arreaza, durante una entrevista, se comprometió a ser el interlocutor, más fluido y eficiente, entre el Gobierno Nacional y la entidad llanera, a fin de atender las necesidades del pueblo de Barinas.

“Yo me comprometo a ser el interlocutor, el puente más grande y más fluido que hay, con el Poder Ejecutivo Nacional para atender a Barinas, hasta el último milímetro”, expresó Jorge Arreaza.

Asimismo, precisó que su Plan de Gobierno está construido a partir de lo que siente y las necesidades del pueblo de Barinas, con el objetivo de que sea una propuesta real, que vaya de la mano con soluciones surgidas desde el poder popular.

“El Plan de Gobierno que vamos a desarrollar, lo vamos a distribuir, y le pedimos a los que no son chavistas, que lo agarren, que lo revisen y que nos hagan propuestas, vayamos a las asambleas, yo me voy a desplegar en esas asambleas y quiero escuchar qué me falta (…) lo que tiene que estar en ese plan es lo que siente el pueblo, no lo que me digan los grandes politólogos, no lo que digan los grandes ingenieros”, expresó Arreaza.

Refirió que el comandante Hugo Chávez tenía grandes planes para el estado Barinas, uno de ellos era convertir a la entidad en un estado potencia, y eso se ve reflejado en el gran despliegue de infraestructura en la entidad.

“La potencia que representa Barinas, poniendo orden, rectificando lo que haya que rectificar, aplicando las tres R, escuchando al pueblo, yo creo que en muy poco tiempo vamos a poder notar el cambio, y vamos a poder darnos cuenta al tomar en consideración la opinión del pueblo, podemos transformar integralmente a Barinas”

YVKE