Arreaza: Repatriación de piedra Kueka fue una hazaña del Comandante Chávez y la resistencia Pemón

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el ministro del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, Jorge Arreaza, resaltó el triunfo de la Diplomacia Bolivariana de Paz, impulsada por el Comandante Hugo Chávez y el presidente Nicolás Maduro, en el proceso de rescate de la piedra Kueka.

De acuerdo con información del Ministerio para las Comunas, durante la actividad realizada en los espacios del Cuartel de la Montaña en la parroquia 23 de Enero de Caracas, Arreaza subrayó que la repatriación de la “Abuela Kueka” fue una hazaña materializada gracias al Comandante, quien desde el año 2011 se manifestó dos veces a favor del retorno de la piedra, así como de las gestiones del presidente Maduro y la resistencia del pueblo Pemón de Mapaurí.

En ese sentido, indicó que Kueka, una piedra sagrada de gran importancia y valor espiritual para el pueblo Pemón, es de casi 20 toneladas y fue sustraída de la Gran Sabana durante el gobierno de Rafael Caldera en 1998. “No me queda la menor duda que si el Comandante Chávez hubiese estado en Miraflores en 1998 la Abuela Kueka nunca hubiese salido del territorio venezolano”, enfatizó.

Señaló que ese año participaron en la extracción de la Kueka, la Embajada de Alemania y el artista plástico Wolfgang von Schwarzenfeld, quien quería exhibir la piedra en el Parque Metropolitano Tiergarten en Berlín. Efectivamente -detalló- el artista llegó a Venezuela y en complicidad con el Instituto Nacional de Parques y de la Cuarta República se llevaron la piedra.

Apuntó que el pueblo Pemón hizo su reclamo legítimo ante el Comandante Chávez, quien comenzó un proceso largo de repatriación en el momento más difícil del país. Al tiempo, destacó que dicho proceso tuvo fin en el año 2020, cuando se logró, en medio de las peores sanciones, la repatriación de la Abuela Kueka.

«Yo creo que todo esto se logró gracias a la fuerza espiritual del pueblo Pemón y de los pueblos indígenas (…) No lograron concretar el memoricidio, que no es más que una especie de amnesia, para que no sepamos quiénes somos, de dónde venimos ni hacia dónde vamos”, puntualizó.

Arreaza recordó que, durante el colonialismo burgués, “se han llevado no sólo nuestro oro y plata, sino también importantes símbolos, restos humanos y cosas de relevancia para la identidad de la Patria (…) Por turno se siguen llevando el oro, la plata, el cobre, aluminio, el gas, el hierro y el petróleo”.

