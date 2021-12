Arreaza propone desarrollo de emblemáticos proyectos turísticos y agrícolas en pie monte barinés

Con el fin de potenciar las bondades y atributos naturales de Barinas, Jorge Arreaza, candidato del Gran Polo Patriótico para la Gobernación del Estado Barinas, visitó en la población de Calderas, el balneario Piedra del Patio, desde donde destacó el asombroso potencial del lugar para el desarrollo turístico local y nacional con visión internacional.

Arreaza, exhortó a la comunidad de Calderas a que, junto a su alcaldía presenten el proyecto que intervendrá el lugar que de por sí, ya es un lugar encantador por sus gigantescas piedras y helada agua donde se observan hermosas cascadas, haciéndole un ambiente propicio para el disfrute de los barineses y turistas provenientes de todas partes del mundo.

Expresó, que una vez que las comunidades junto a la alcaldía consensuan las necesidades de obra para el simbólico proyecto, desde la Gobernación pondrá todo su esfuerzo para hacerlo realidad, para que en los próximos meses Caldera cuente con su balneario.

Así mismo, aseguró la importancia de brindar todo el apoyo y acompañamiento a los productores del eje cafetalero del estado, ubicado en el pie monte andino, a quienes dijo “vamos a apoyar con mucha fuerza, haciendo de Calderas y Barinas una potencia no solo en la producción de café, sino de otros rubros”.

Afirmó que “allí tendrán no solo la mano, sino la razón y el corazón del gobernador Jorge Arreaza a su servicio; lo que se necesite, se conseguirá”. “Le he pedido al pueblo de calderas que hagan los aportes para el Plan de Gobierno; para el Plan de la Patria para Barinas; ese plan no lo puede hacer sino el pueblo desde las bases, que son quienes conocen las necesidades y las propuestas de solución, así como las potencialidades dormidas de Barinas, añadió.

“Los habitantes de esta hermosísima población de Calderas, cuenten conmigo que yo quiero contar con ustedes y este mensaje va incluso, dirigido a quienes no votaron el 21 de noviembre, chavistas que no se entusiasmaron, pero también a quienes pudieron no haber votado o nunca, y a quienes votaron por la oposición. Sepan que yo vengo a ser el gobernador de todas las barinesas y los barineses, sin excepciones ni discriminaciones, vamos atender integralmente a este pueblo que necesitaba atención y ser escuchado”.

“Yo voy a escuchar y a mandar a partir de los consejos e ideas; que me de el pueblo de Calderas órdenes que yo, sabré cumplirlas porque esa es la instrucción que me ha dado el presidente Nicolás Maduro”, manifestó.

Para concluir instó a los Consejos comunales, comunas, frentes sociales, las UBCH, jefes y jefas de calle, de comunidad, “por favor mucha organización no solo para la elección, la elección es una primera prueba; vamos a gobernar con las bases, los jefes de calle, es con todos y todas ustedes con quienes podremos hacer el gobierno que Barinas necesita”.

CCAI Barinas