Arreaza presenta balance de gestión 2023 del Gobierno Bolivariano en Barinas

En rueda de prensa desde la Casa del Pueblo, sede del PSUV, el vicepresidente para las Comunas y enlace político del Partido Socialista Unido de Venezuela, en esta entidad, Jorge Arreaza, expuso los procesos de gestión que se han desarrollado para mejorar la vida y las necesidades del pueblo barinés.

Explicó el papel que desempeña el PSUV en la articulación con entes municipales, locales y comunales, para resolver dichas coyunturas e impulsar el 1X10 del Buen Gobierno, que celebra su primer aniversario.

Arreaza informó que el Gobierno Nacional ha articulado con los 12 alcaldes de esta entidad, sin distinciones políticas, para encadenar la gestión en materia de servicios públicos.

“Los ministros de Aguas, Ecosocialismo, Transporte, Obras Públicas, Energía Eléctrica, y Planificación, así como los presidentes de Cantv, y de Gas Comunal, coincidieron en Barinas para discutir proyectos con alcaldes y representantes de las comunidades organizadas en gabinetes en materia de servicios públicos”.

En este sentido, precisó que se recabaron proyectos que serán ordenados y priorizados para su ejecución de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria.

#EnVideo | Balance de Gestión del Gobierno Bolivariano en #Barinas 2023, presentado este #20May en rueda de prensa, por el vicepresidente para las Comunas y enlace político, Jorge Arreaza. #UniónFuerzaYCooperación pic.twitter.com/ifYn8h9utS — Psuv Barinas (@SoyPsuvBarinas) May 21, 2023

Al ser preguntado sobre los señalamientos de la oposición, de que está ejerciendo un protectorado en el estado Barinas, Arreaza reiteró que el presidente Maduro se comprometió en un proceso de diálogo, en el que esta figura no se iba a seguir aplicando.

“Ojalá tuviese esa figura y tuviese yo una corporación con maquinaria, personal, equipos y recursos, pero no, tampoco la estamos buscando o procurando, por supuesto no puedes pretender, a mí que me toca venir con frecuencia a Barinas por una tarea política, sea indiferente y cierre los ojos”, agregó.

En la rueda de prensa participaron periodistas de Barinas TV, Potencia en la Web, Radios Bonchona y Sabrosa FM, Notimax, Egaso TV, entre otros.

Agresión vs. victorias

El vicepresidente recordó las estrategias de Estados Unidos para crear un boicot en el país, al cumplirse cinco años de la victoria del presidente Nicolás Maduro en las elecciones generales de 2018.

En presencia de medios de comunicación, legisladores, alcaldes y concejales, Arreaza recordó que dichos comicios fueron atacados y satanizados por la derecha venezolana, desde antes de su celebración.

“Trataron antes de la toma de posición del presidente Nicolás Maduro, el 10 de enero del año 2019, nombrar e imponer un Gobierno desde la Casa Blanca y el reconocimiento que obtuvo no fue ni del Consejo Nacional Electoral (CNE), ni del pueblo en las calles, sino de unos tuits de Donald Trump, de otro señor en el Departamento de Estado y después los subalternos de ellos; el señor Borrell de la Unión Europea y los primeros ministros y presidentes de Europa”, recordó.

Prensa Mincomunas