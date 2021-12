Arreaza: ¡Me consagraré al pueblo de Barinas!

El estado Barinas será territorio fértil para construir el corazón de la Venezuela potencia, afirmó este miércoles el candidato del PSUV y demás organizaciones del Gran Polo Patriótico (GPP) a la Gobernación de esa entidad, Jorge Arreaza.

“Esta sería la responsabilidad [de gobierno] más hermosa, si el pueblo de Barinas me da esta oportunidad con su apoyo; vine aquí a hacer lo que me diga el pueblo, decirme cuáles son los problemas, no se van a resolver todos de un día para otro, pero si el pueblo los ha priorizado los vamos a ir solucionando uno por uno”, enfatizó el abanderado de la Revolución en el Programa Vía Alterna, que conduce la periodista Isbemar Jiménez en el sistema Radio Nacional de Venezuela (RNV) -y transmitido simultáneamente por Explosiva 88.7 FM, desde Santa Bárbara-.

El candidato del GPP aseguró que el estado Barinas tendrá en Jorge Arreaza un gobernador al servicio del pueblo, al cual se consagrará.

“Estoy aquí para que me salgan raíces en Barinas, para consagrarme a este pueblo. Barinas será territorio libre para el poder popular, para las comunas, los consejos comunales, los movimientos de base, para los productores organizados”, agregó.

Una mano extendida

El candidato de la Patria a la Gobernación de Barinas también manifestó su disposición de trabajar conjuntamente con los alcaldes opositores recientemente electos, sobre la base del respeto y apegados al ordenamiento jurídico regional y nacional.

“Siempre tenemos que extenderles la mano a quienes el pueblo ha elegido; si ellos quieren trabajar con Jorge Arreaza, trabajaré con ellos, pero si ellos pretenden sabotear o atacar como ocurrió en una primera reacción en la radio Explosiva, o agredir cualquier proyecto del poder popular se encontrarán con Jorge Arreaza, pero espero que entiendan la importancia de trabajar juntos”, especificó.

Con respecto a la seguridad ciudadana, el candidato revolucionario aseguró que ha establecido coordinaciones con el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, con el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb) y demás autoridades militares a los efectos de tomar las medidas necesarias para garantizar la protección del pueblo.

“Sabemos que hay problemas de seguridad, paramilitarismo rondando, en todos los llanos, pero mientras más cerca de Colombia es mucho más compleja la situación; vamos a tomar las medidas para proteger a los productores, campesinos, a lo barineses en general de cualquier tipo de amenaza, agresión o influencias que puedan perjudicar la pureza que ha representado Barinas y su gente”, amplió.

Arreaza, además, destacó el gran potencial del estado Barinas no sólo desde el punto de vista de la producción agrícola, sino también en el campo energético y turístico.

Apoyo de la familia Chávez

El candidato del GPP valoró el apoyo que la familia Chávez ha manifestado a su candidatura desde el principio.

“Los Chávez aman su Barinas y saben que tienen en mí un hijo, un hermano […] y que voy a hacer lo mejor que pueda hacer por este pueblo, ellos lo entendieron desde un principio. Por mí feliz que puedan recorrer conmigo estos caminos y orientarme también en los caminos a seguir”, expresó al respecto.

Las elecciones a la Gobernación del estado Barinas se celebrarán el próximo 9 de enero, según el cronograma anunciado por el Consejo Nacional Electoral.

CCAI Barinas