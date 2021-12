Arreaza le mete el pecho al Complejo Agroindustrial Azucarero «Ezequiel Zamora»

En un encuentro con los trabajadores y cañicultores del Complejo Agroindustrial Azucarero «Ezequiel Zamora» (CAAEZ), el candidato del Gran Polo Patriótico a la Gobernación del estado Barinas, Jorge Arreaza, se comprometió este jueves con el impulso y la reactivación progresiva de este proyecto bandera del Comandante Hugo Chávez.

“Yo no podría darles una fórmula mágica, lo que sí les prometo, como me voy a consagrar a Barinas, me tengo que consagrar al CAAEZ”, subrayó el abanderado de la Revolución Bolivariana para los comicios del próximo 9 de enero.

En este sentido, el candidato de la Patria garantizó a los trabajadores y cañicultores una interlocución directa con el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, cuyo titular, Wilmar Castro Soteldo, estuvo presente en el encuentro.

“Tenemos que estar encima de esto, no podemos dejar de venir un mes para acá, al más alto nivel; del ministro, viceministro, tienen que estar aquí permanentemente”, sugirió.

De igual manera, el candidato del GPP instó a los productores a trabajar conjuntamente en la búsqueda de una fórmula virtuosa y métodos eficientes para elevar los niveles de producción. Para 2022, la meta es aumentar a de 600 a 2.000 hectáreas de siembra.

“Yo no vine a Barinas a potes de humo, a dar falsas promesas, vine a Barinas a hacer que Barinas sea la potencia que el Comandante Chávez quiso que fuera”, enfatizó.

Inversión para el CAAEZ

El candidato de la Patria, basado en estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU (Cepal), aseguró que la economía venezolana se está reactivando con fuerza y eso, en gran medida, se debe a la resistencia de la clase trabajadora y los productores.

“El año que viene tendremos más recursos para la siembra y para invertir en la adecuación tecnológica del CAAEZ”, aseveró.

Incluso, Arreaza dijo que hay inversionistas internacionales interesados en conocer las potencialidades del central azucarero, que por el momento arrimará su producción al estado Portuguesa.

El candidato de la Patria pidió confianza a los productores barineses no sólo para obtener la victoria el 9 de enero, sino también para construir la Barinas potencia.

CCAI Barinas