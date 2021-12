Arreaza anuncia recuperación para el turismo de represa de Masparro en Cruz Paredes

En entrevista concedida a la emisora comunitaria Radio Impulso 105.3 FM, el candidato a la Gobernación de Barinas por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Jorge Arreaza, anunció que, tras obtener la victoria el 9 de enero, emprenderá trabajos de mejoramiento de la infraestructura y los servicios, y limpieza, para incentivar el turismo en la Represa de Masparro, en el municipio Cruz Paredes, una de las más grandes y hermosas de la entidad llanera.

Asimismo, afirmó que ha adelantado conversaciones con el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica y ya su titular Néstor Reverol está montado en la tarea de mejorar el suministro energético para el estado, que recordó ha sido objeto de frecuentes acciones de sabotaje como parte del bloqueo impuesto por el gobierno de Estados Unidos.

El candidato se encuentra en campaña electoral este jueves en Barrancas, capital del municipio Cruz Castillo, donde sostuvo una Asamblea de la Esperanza con voceros comunales.

“Me siento muy complacido de escuchar las verdades del pueblo. Jorge Arreaza no trae un plan de gestión desde Caracas, sino que lo estoy haciendo aquí con las barinesas y los barineses, que me digan qué necesitan. Hay que ordenar toda esta información, sistematizarla y hacer un plan para el estado y uno para el municipio. Vamos a abordar todos los problemas, desde el más hasta el menos sensible, porque hay que priorizar para poder hacer uso eficiente de los recursos”, destacó en la estación radial.

El candidato de la Patria afirmó que recibió la instrucción del presidente Nicolás Maduro de generar un método de gestión con el pueblo, a partir de la experiencia de las asambleas, con el objetivo de ir hacia la recuperación integral de Barinas, en el marco de la estrategia de las 3 R: Revisión, Rectificación y Reimpulso.

Durante la entrevista, invitó al alcalde del municipio, Henry Maldonado, de tendencia opositora, a trabajar en articulación, sentarse para revisar los planes y coordinar tareas, una vez asuma las riendas del Gobierno regional.

“No hay tiempo para más diagnósticos, ya sabemos los problemas. He dicho al pueblo de Cruz Paredes que ya tengo en mis manos los problemas, los grandes nudos críticos para resolver. De todas maneras, síganme dando insumos durante la campaña electoral, para así, cuando sea la toma de posesión, sabré para dónde y con qué recursos tengo que ir, a quién tengo que llamar o escuchar para llevar a cabo las soluciones con el pueblo de cada problema planteado”, enfatizó el político revolucionario.

CC Aristóbulo Istúriz Barinas