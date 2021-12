Arreaza a la juventud: ¡Vamos juntos a la victoria del 9 de enero!

Durante un emotivo encuentro con jóvenes y deportistas del estado Barinas, el candidato a la gobernación de la entidad por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y por el Gran Polo Patriótico (GPP), Jorge Arreaza, resaltó que en unidad como siempre lo ordenó el Comandante Hugo Chávez debemos ir por la victoria del próximo 9 de enero.

“Si en algún momento hubo algunas diferencias internas, entendamos que ya pasó, dense la mano, un abrazo, lloren juntos y vamos juntos a la victoria del 9 de enero”, expresó Arreaza a los jóvenes, a quienes también exhortó a escuchar los latidos del Pueblo.

Asimismo, invitó a los jóvenes del estado a que “no permitan que se generen burbujas ni cápsulas alrededor de figuras o liderazgos, que les dividan, que si unos responden a este, que si mi jefe político es aquel, -sépase que-, aquí hay un solo grupo que es el pueblo y aquí, hay un solo líder que es Nicolás Maduro”.

“Tomemos conciencia, porque si ustedes cometen los errores que cometió nuestra generación la Revolución no va llegar al destino donde tiene que llegar. El Comandante Chávez entregó su vida, entregó hasta la última gota de sudor y sangre para ver una Venezuela hermosa, una América Latina unida, una humanidad dirigida por las juventudes y por eso dijo que ustedes son la generación de oro”, expresó.

Recalcó que el «concepto que el Comandante Chávez usó fue el de los deportistas, el oro del esfuerzo, de la competencia sana para llegar hasta lo más alto y que te reconozcan y yo, quiero reconocer a los deportistas de Barinas. Aquí hay dos compañeros con medalla de bronce de los Juegos Panamericanos, que no les han hecho el reconocimiento que se merecen”. Al tiempo, indicó que cuando gane la gobernación «el primer acto de gobierno que hará, será recibir a estos compañeros y darles un reconocimiento del estado por los logros obtenidos y se los dije, ahorita que hablé con ellos: yo quiero que, entre ustedes, atletas de Barinas, me propongan a quien debe ser el secretario de deportes de la Gobernación, no voy a traer un secretario de Caracas, lo voy a nombrar porque el pueblo quiere que sea”.

En cuanto a la construcción de la victoria del 9 de enero, reiteró la importancia del 1×10, «es como dice el Presidente Maduro, también servirá para gobernar. Las UBCH, los jefes y jefas de calle serán para gobernar, las estructuras de la juventud, de los estudiantes, de los partidos políticos aliados deben mantenerse sólidamente cohesionadas para que podamos gobernar con ustedes”.

Explicó que “no se trata solamente de hacer a Jorge Arreaza Gobernador, se trata de llevar a Jorge Arreaza a la gobernación para que el pueblo mande, para que sea el pueblo el que indique, el que oriente, el que guíe”.

Al tiempo, anunció, que pronto iría a la población de Arauquita.

“Escuchemos a Chávez, él dijo “nosotros los socialistas debemos ser portadores del amor, de la vida, del cuerpo colectivo, de la mente colectiva, de la solidaridad, del compromiso social, de la conciencia del deber social, y este discurso de Chávez es para la juventud y ustedes deben ser mucho mejores que nosotros», expresó y resaltó que a los jóvenes que “lo colectivo debe estar por encima de lo individual, que no haya egoísmo en ustedes, que no haya ambiciones bastardas, (…), despréndanse de ustedes mismos, los llamo a entregarse al pueblo, los llamo a construir la patria que soñó el Comandante Chávez”.

Con el Mazo Dando