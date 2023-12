Apure:  Realizado foro por los 24 años de la Constitución y 17 de la fundación del PSUV 

En foro denominado «24 años de la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y a los 17 años de la creación del Partido Socialista Unido de Venezuela», realizado la mañana de este día viernes, en la sede de la casa de la cultura «Don Rómulo Gallegos» en el municipio San Fernando del estado Apure, se destacaron importantes intervenciones por parte de los ponentes.

Uno de los ponentes, Joel Lisandro Solorzano, en su derecho de palabra señaló: «Hablar del PSUV tenemos que irnos a un librito, muchos le decimos librito azul. Este libro lo escribió el comandante Chávez en el año noventa y uno si no me equivoco, y en ese documento político podemos decir nosotros que Chávez estaba vislumbrando la creación de un Partido más allá que una maquinaria y por eso el título se llama así, el PSUV no es una maquinaria, tal vez el MBR sea una maquinaria exitosísima para ganar elecciones así como existen otras maquinarias electorales aliadas RPP, equis, UPB, las mismas fuerzas aliadas, Tupamaro, sin maquinaria, si se organizan solo para ir a una elección».

Por su parte, el abogado Rufo Bolivar, coordinador general del movimiento de abogados, detalló los 24 años de la Vigencia de la CRBV: «Hoy estamos celebrando los veinticuatro años de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la constitución vigente que derogó de alguna manera la constitución vigente para el momento que era la de mil novecientos sesenta y uno. Con esta constitución le hemos dicho al mundo que es un país de paz, un país de amor, un país que es indeterminablemente soberano, independiente luchador nosotros nos sostenemos en los valores del padre de la patria Simón Bolívar y después también olvidado, invisibilizado por las oligarquías anteriores y hoy ha quien ha llegado a nuestro contexto histórico lo que es el padre de la patria toda aquella se hicieron nuestros orígenes, se hicieron nuestros patriotas para lograr la independencia, la soberanía, el estado de derecho y social que tenemos hoy que gozamos hoy en Venezuela.»

Este evento, fue una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el papel del Partido Socialista Unido de Venezuela en la construcción de un país más justo y equitativo.

Prensa PSUV Apure