APURE | Parroquia Trinidad de Orichuna marchó en apoyo a Nicolás Maduro y en rechazo al bloqueo

Prensa PSUV Apure.- La mañana de este viernes Eduardo Piñate, enlace político del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y gobernador del estado Apure, junto al Poder Popular se concentraron y marcharon en apoyo al presidente Nicolás Maduro y en rechazo al bloqueo del imperialismo norteamericano, quienes pretenden arrodillar el pueblo de Bolívar y Chávez.

La actividad se llevó a cabo en la parroquia Trinidad de Orichuna, municipio Rómulo Gallegos y contó con la participación entusiasta del Poder Popular, representado por líderes comunitarios, habitantes de la parroquia y el equipo político del municipio, reafirmando el compromiso revolucionario de los apureños en la lucha por la dignidad y resistencia.

Durante su intervención Piñate señaló: «El imperialismo no ha desistido y no va a desistir de su propósito de destruir la revolución, la oligarquía o las oligarquías de este continente del mundo, no van a renunciar a destruir la revolución, el imperialismo no va a renunciar a la recolonización de este continente y ustedes saben qué es o quién es el obstáculo más grande que tiene el imperialismo para convertir América Latina y el Caribe otra vez en su patio trasero».

Agregó, «La Revolución Bolivariana, el pueblo venezolano somos el principal obstáculo, otra vez 200 años después estamos igual en la vanguardia de las luchas por la liberación y como hace 200 años los venezolanos y las venezolanas nos toca encabezar esa lucha, incluso más allá del continente, por eso Chávez y Maduro son referencia mundial hoy y nuestro pueblo es referencia de dignidad y de resistencia en el mundo y los apureños y las apureñas estamos en esa línea, porque resulta camaradas que hace 200 años en estas sabanas de Apure derrotamos a lo mejor del ejército español, derrotamos al ejército que dirigía Pablo Morillo, que venía de derrotar las tropas de Napoleón en España. Y aquí en estas llanuras lo derrotamos una y otra vez , en el Yagual, Mucuritas Queseras Medio, Las Flecheras, Batalla de Mata de la Miel, en todos esos combates y en otros más pequeños, en todos derrotamos a lo mejor del ejército español y no nos quedamos aquí, cruzamos los Andes para ir a liberar lo que era en aquel tiempo la Nueva Granada y los llaneros de Apure peleamos en pantano de Vargas y en Boyacá, volvimos y peleamos en Carabobo con Páez y José Cornelio Muñoz y Aramendi al frente, y después acompañamos al libertador en la campaña del sur y peleamos en Junín en Pichincha y llegamos hasta Ayacucho. Es decir los apureños y las apureñas como buenos llaneros salimos a liberar pueblos, salimos con Bolívar a liberar un continente y hoy estamos 200 años después en la primera línea de batalla, porque este municipio es fronterizo» Finalizó.

Es importante señalar que la marcha demostró una vez más que el pueblo bolivariano está unido y en pie de lucha contra las pretensiones imperialistas. ¡La resistencia sigue más fuerte que nunca!