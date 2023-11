Apure || Marcha de Mujeres en el municipio Achaguas en apoyo a la defensa del Esequibo

El municipio Achaguas del estado Apure fue escenario de una multitudinaria Marcha de la Mujer en apoyo a la defensa del Esequibo. La actividad, llena de colorido, música, pancartas y bailes, contó con la participación de numerosas guerreras apureñas que se unieron en solidaridad por la causa.

La marcha estuvo encabezada por Eduardo Piñate, Jefe estadal del comando de Campaña Venezuela Toda, quien durante su intervención destacó la importancia de la lucha por la soberanía del Esequibo. En sus palabras, Piñate expresó lo siguiente:

«Faltan ocho días para el tres de diciembre, ocho días apenas. Siempre dijimos que esta era una campaña muy corta desde que se anunció que comenzaba el seis de noviembre, menos de un mes de campaña. Vimos que eso, en términos militares, es una campaña de decisión rápida. Y nos quedan ocho días para hacer todo lo que tenemos que hacer, para echar el resto y lograr una gran victoria de todos los venezolanos y venezolanas.

Por otra parte dió detalles del despojo de que a sido objeto el estado venezolano: «La causa del Esequibo es una causa histórica de todo el pueblo venezolano. Es un territorio que nos fue despojado por el imperio británico en los años cuarenta del siglo antepasado. Por ahí empezó en estas tierras la expansión del imperio británico, que expulsó a los españoles, a los holandeses y a los franceses, y se apropió de una tierra que no era de ellos, aprovechándose de la situación de Venezuela después de 1830, en todo el siglo XIX de divisiones, luchas intestinas, guerras entre caudillos, la inexistencia de un ejército nacional, de un estado nacional propiamente dicho, era la desintegración en aquel momento, la disgregación. Aprovecharon esa debilidad para despojar ese territorio, que luego intentaron legalizar con el laudo arbitral de París de 1899. Laudo que no ha sido reconocido jamás por Venezuela. Venezuela nunca ha reconocido la validez supuesta de ese arbitraje. Un arbitraje en el cual Venezuela no tuvo ni un solo representante. Imagínense ustedes que el representante de Venezuela fue el gobierno de los Estados Unidos. Un arbitraje de tres patas de las tres potencias más importantes de esa época: el Reino Unido, Gran Bretaña, Inglaterra, la monarquía rusa y el gobierno de los Estados Unidos, que nunca falta cuando se trata de despojar a los pueblos, de reprimir a los pueblos, de sojuzgar a los pueblos, de quitarle, de robarle los recursos a los pueblos y a las naciones soberanas e independientes.

Piñate de manera contundente explicó el no reconocimiento desde los primeros tiempos de la patria: «Nunca hemos reconocido eso y, a partir de que el imperio británico le entregó, le dio, le cedió la independencia a lo que es hoy la República Cooperativa de Guyana, dejamos bien claro que no reconocemos ese laudo. Y firmamos, en ese tiempo, con el Reino Unido en primer lugar, con la corona británica, el gobierno británico, con el primer ministro de lo que sería después la República Cooperativa de Guyana, en ese momento todavía lo que era la Guayana Inglesa, y el gobierno venezolano, el acuerdo de Ginebra en el año 1966, que es lo único que nosotros reconocemos como válido para dirimir esta controversia entre la República Cooperativa de Guyana y la República Bolivariana de Venezuela».

Para finalizar es importante señalar que la Marcha de la Mujer en el municipio Achaguas del estado Apure fue un contundente mensaje de unidad y determinación en la defensa del Esequibo. Las guerreras apureñas demostraron su compromiso con la soberanía de Venezuela y reafirmaron su apoyo a la causa histórica que representa el territorio del Esequibo.