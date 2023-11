Apure || Juramentado comandos de Campaña «Venezuela Toda» en siete municipios llaneros

Durante los días viernes, sábado y domingo en el estado Apure se llevó a cabo la juramentación de los comandos de campaña municipales «Venezuela Toda» de los municipios San Fernando, José Antonio Páez, Rómulo Gallegos, José Cornelio Muñoz, Achaguas, Biruaca y finalizando en Pedro Camejo, con miras al referéndum que se realizará el próximo 3 de diciembre donde el pueblo venezolano apoyará las cinco propuestas formuladas en defensa del Esequibo, dichas actividades estuvieron dirigidas por Eduardo Piñate jefe del comando de campaña estadal.

Durante su intervención en el municipio Pedro Camejo, Piñate destacó la importancia de la defensa y reivindicación de la soberanía venezolana sobre la Guayana Esequiba, como una causa que involucra a toda la nación, enfatizando que esta causa no es exclusiva de chavistas o no chavistas, revolucionarios o no revolucionarios, de Caraquistas o Magallaneros, sino que es un asunto que concierne a todos los venezolanos. «Estamos en un momento muy importante», afirmó.

El dirigente nacional, expresó que el referéndum consultivo convocado por la Asamblea Nacional para el 3 de diciembre, con cinco preguntas que han sido validadas por el Tribunal Supremo de Justicia, es una oportunidad para abordar este reclamo histórico.

Piñate señaló que el territorio venezolano fue despojado en el siglo XIX, durante un período de guerras civiles y luchas entre caudillos, cuando el imperio británico ocupó la Guayana Esequiba.

El líder del comando de campaña resaltó que todas las constituciones venezolanas, desde 1811 hasta la actual de 1999, han reivindicado el principio de que el territorio de la República Bolivariana de Venezuela corresponde a la Capitanía General de Venezuela en 1810.

Por otra parte recordó que el Laudo Arbitral de París de 1899, en el cual Venezuela no participó, intentó legalizar el despojo del territorio. En dicho laudo, participaron el Imperio Británico, la monarquía rusa y los Estados Unidos, sin la presencia de ningún venezolano. «Fue un evento donde no se permitió la participación de los venezolanos, basado en una visión colonialista y racista», agregó.

En ese momento, se asignaron aproximadamente 161,000 kilómetros cuadrados de territorio a favor de Guyana. «No es poca cosa lo que tenemos allí en términos de territorio», subrayó Piñate.

Eduardo Piñate hizo un llamado a la unidad nacional para defender la soberanía venezolana sobre la Guayana Esequiba.

En conclusión, destacó la importancia del referéndum consultivo como una oportunidad para abordar este reclamo histórico y reafirmó que esta causa es de todos los venezolanos.

Comando de Campaña Venezuela Toda Apure