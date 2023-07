Apure | La Estacada marchó en apoyo al presidente Nicolás Maduro y en rechazo al bloqueo imperialista

Prensa PSUV Apure.- La militancia revolucionaria y chavista de La Estacada en la parroquia Rincón Hondo, del municipio Muñóz en el estado Apure; salió a marchar en apoyo al conductor de victorias Nicolás Maduro Moros, y en rechazo contundente a las políticas injerencista de bloqueo en contra de la patria de Bolívar y Chávez.

La actividad estuvo liderada por Eduardo Piñate enlace político del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y gobernador del estado Apure, quién durante su intervención señaló: «El gobierno son dos brazos de un cuerpo, ¿Cuál es ese cuerpo? el pueblo».

«Somos instrumentos el partido y el Gobierno, somos instrumentos al servicio del pueblo, un Gobierno socialista, un Gobierno que se diga socialista y un partido que se diga socialista y no sirva al pueblo, no es socialista un carajo… Si un dirigente o una dirigente que no sirva al pueblo, tampoco es socialista», agregó, «Algunos solo aparecemos para la campaña electoral; por eso nosotros estamos en la calle, bien temprano, andamos en la calle nosotros en estas movilizaciones, en estas tareas, inventamos los sancochos comunitarios, los cafés militantes y las tareas de estudio de formación, organizamos los consejos comunales, las comunas, en la fábrica los consejos productivos de trabajadores, organizamos los comités de salud, todo eso organizando nuestro pueblo y así tenemos que hacerlo».

Piñate resaltó, «Si yo hubiese venido una vez en la campaña como vine a hacer campaña y me vuelven a ver en la otra campaña, ustedes tienen derecho a sacarme»

Este tipo de movilizaciones reflejan un apoyo irrestricto a la Revolución Bolivariana, un pueblo que no se detiene el clima, que irradia alegría y que se acompañan de música, para concluir en el compromiso de todos y cada uno de los presentes en apoyar al presidente Nicolás Maduro Moros y rechazar el bloqueo económico.