Antolinenses acudieron masivamente al simulacro con miras al 3D

Prensa Venezuela Toda Antolín NE 19/11/2023._ Este domingo, 19 de noviembre, el coordinador de la campaña «Venezuela Toda» y alcalde en el municipio Tcnel. Francisco Antolín del Campo, David Caraballo, recorrió los centros de votación electoral designados por el CNE para el desarrollo del simulacro, con miras al referéndum consultivo del venidero 3 de diciembre.

Luego de depositar su voto, desde la Escuela Bolivariana Antolín del Campo en Plaza de Paraguachí, Caraballo conversó con los votantes y los distintos medios de comunicación presentes, a quienes les expresó, «primeramente agradecerle a Dios, a la Virgen del Valle y a nuestro santo patrono San José; por permitirnos este momento histórico que estamos viviendo desde muy tempranas horas de la mañana junto al pueblo venezolano, especialmente aquí, los antolinenses se han volcado en una demostración de sentimiento nacional y compromiso con nuestra patria. En este simulacro, el electorado vino a familiarizarse con el proceso».

Resaltó también el ambiente de fiesta electoral que se vive el día de hoy en el municipio, ya que predomina en las calles el colorido del tricolor Nacional junto a la emoción de los votantes, «lo que está a la vista no necesita anteojos, aquí está un pueblo esperanzado, un pueblo que no va a desperdiciar esta oportunidad que nos está dando la historia para seguir defendiendo, junto a nuestro conductor de victorias presidente Nicolás Maduro, nuestra soberanía, nuestro Esequibo; y de la mejor manera, en familia, qué bonito ver a las madres y padres con sus hijos en brazos a familiarizarse con la máquina».

Para concluir, enfatizó, «este es el preámbulo de lo que va a ser el glorioso 3 de diciembre, donde todos, en unión nacional vamos a decir 5 veces Si; no tengo duda y estoy seguro que vamos a cumplir con ese sueño, y el pueblo venezolano obtendrá la victoria del justo reclamo sobre el territorio Esequibo».

Antolinenses Unidos dicen 5 veces Sí

La electora Marlene Moya; expresó el motivo por el cual asistió a primera hora de la mañana al centro de votación. «Buenos días pueblo de Nueva Esparta, estoy acá en la Escuela Bolivariana Antolín del Campo, en el simulacro de votación para que el 3 de diciembre podamos culminar exitosamente el referéndum con el cual, junto a nuestro presidente Nicolás Maduro y todo el pueblo venezolano, defenderemos nuestro patrimonio, nuestra identidad, nuestra soberanía».

Mientras, Lucibel González, manifestó que acudió a familiarizarse con la máquina y describió el proceso como fácil y muy rápido.

«Estoy cumpliendo con mi deber patrio, así me lo dicta el corazón; es un proceso bastante fluido, sencillo no demoró ni un minuto. Llamo a todo lo s que aún no han asistido que vengan y defendamos nuestra soberanía en el Esequibo».

Por su parte, Jesús Bellorín, también asintió en la rapidez y fluidez para recorrer la herradura. «Fue demasiado rápido, creo que ni un minuto, importante contestar Si en la 5 preguntas, después apretamos votar y entregamos el comprobante en la caja».