Ana Fuentes: “Vamos en contra de todos los hechos de corrupción en Maturín”

Prensa PSUV.- Desde el parque zoológico La Guaricha en Maturín, la alcaldesa Ana Fuentes, realizó la presentación y entrega de su informe de gestión correspondiente al año 2022, donde expresó que la misma ha sido desarrollada para el pueblo, destacando sus logros más notables en estos 365 días como gobernante en materia de servicios públicos, así como el ordenamiento y embellecimiento de la ciudad,

“Es un acto de responsabilidad rendir cuentas de la inversión de la gestión realizada. No hace falta que mostremos lo que a simple vista pueden palpar: la transformación del municipio”, manifestó Fuentes, quien aprovechó para recalcar su apoyo irrestricto al presidente Nicolás Maduro, en su lucha contra la corrupción.

“Vamos en contra de todos los hechos de corrupción en el municipio. Eso no forma parte de nuestros principios. Simplemente, hay que tomar cartas en el asunto. Aquel que no esté comprometido con la revolución, no puede estar con nosotros y los iremos desechando. No se puede construir una revolución si seguimos permitiendo este tipo de acciones”, puntualizó. “Que Dios me salve de estar yo involucrada en este tema”, añadió, siendo enfática al expresar que “en la revolución no existe camino para la corrupción”.

En el evento, que se realizó a casa lleno, la alcaldesa Ana Fuentes entregó del libro con el informe de gestión a la profesora Carmen Martínez, presidenta de la Cámara Municipal de Maturín, con una copia para al gobernador Ernesto Luna. También se dieron cita la directiva del Consejo Legislativo de Monagas, así como el equipo político estadal del Partido Socialista Unido de Venezuela y representantes del poder popular organizado.

Fuentes señaló que el compromiso cada año es mejorar. “Estoy agradecida con quienes vinieron a acompañarnos de nuestras parroquias y pido un aplauso para los trabajadores y trabajadoras de la Alcaldía del municipio Maturín. Ellos se esfuerzan por nuestra ciudad”, comentó.

Igualmente, agradeció al presidente Nicolás Maduro por permitirle la oportunidad de hacer, junto a él, estas transformaciones en el municipio, y al gobernador Ernesto Luna, “principalmente por ser mi amigo y hermano, por confiar en este sueño de La Nueva Maturín y apoyarme todos los días en materializarlo”.

La alcaldesa destacó que el presupuesto del año 2022 fue destinado a la dirección de gestión pública y social, en su mayoría en la recuperación de sitios emblemáticos de Maturín, entre ellos, la sede de la Alcaldía, el paseo El Balancín, el paseo Bolívar, parque La Guaricha, Terminal de Maturín y más de 14 plazas, incluyendo la Rómulo Gallegos, Ayacucho y Piar.

También resaltó los avances en la limpieza e iluminación del municipio Maturín, subrayando que, de la mano de los trabajadores de la Alcaldía, se dedicó a devolverle el rostro a la ciudad y se comprometió en hacer de Maturín la ciudad más limpia de Venezuela.

También expresó los logros en salud, con la modernización del Instituto de la Mujer y la Familia y la labor de la dirección de Desarrollo Social, en transporte y, especialmente, en materia de recaudación de impuestos municipales, explicando que gracias al cumplimiento del pago por parte de los comerciantes se ha logrado un mayor impulso para el desarrollo de la gestión gubernamental, mejorando los servicios públicos.