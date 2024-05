AN rechaza despliegue del comando sur de EE.UU en la Guayana Esequiba

La Asamblea Nacional (AN) rechazó el despliegue del comando sur de EE.UU. en áreas cercanas al territorio de la Guayana Esequiba, así lo declaró el miembro de la comisión especial para la Defensa del Territorio de la Guayana Esequiba y la Soberanía Territorial del Parlamento, diputado Hermann Escarrá.

En el programa Al Aire, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV) y Radio Nacional de Venezuela (RNV), Escarrá señaló que se aprobó la Ley Orgánica Constitucional para la Defensa de la Guayana Esequiba: con este instrumento legal la regulación es otra, de ahí que fuese necesario la aprobación de una ley orgánica constitucional para tener más jerarquía sobre el resto de las leyes orgánicas.

“Cuando tengamos problemas interpretativos, sobre todo, cuando entre ellas entren en conflicto la única forma de solución será esta norma jerárquica. En esta ley están las cinco preguntas con las cinco respuestas que se llevaron a votación en el Referendo Consultivo del pasado 03 de diciembre”, manifestó.

Sobre los cambios inmediatos que se aplican con esta nueva ley en la Guayana Esequiba, el parlamentario enfatizó que “lo primero es que ya está definido nuestro territorio, incluso lo define la ley, en segundo lugar, se nombró un jefe de Gobierno, el M/G Alexis Rodríguez Cabello, que es quien está coordinando todas las actividades allá. Además, los documentos fundamentales del estado 24 que son las bases de esa entidad, que es el de la Guayana Esequiba que ya se están redactando”.

En este sentido, el diputado en nombre de la Asamblea Nacional rechazó el despliegue del comando sur de EE.UU. en áreas cercanas al territorio de la Guayana Esequiba: “Son provocaciones a Venezuela, pero nosotros no debemos olvidar que tenemos una Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), dispuesta, armada y organizada”.

“Venezuela se prepara para la paz porque es nuestra vocación, nuestra intención es que vayamos a un diálogo con el acuerdo de Ginebra y nos entendamos, pero también estamos preparados en las áreas vulnerables de ese escenario, nuestra FANB está excelentemente preparada”, afirmó.

Escarrá recordó que “Venezuela no está aislada como muchos desearían, tenemos buenas relaciones con China, Rusia y algunos países Latinoamericanos”. Igualmente, destacó que este caso sobre la Guayana Esequiba no se trata de una situación de facto, “es de derecho internacional de legitimidad que está soportado con títulos”.

“La Corte Internacional de Justicia (CIJ), no debe actuar en este proceso porque deberían ponerse de acuerdo en principio Venezuela y Guyana para solicitar la intervención de la corte, tiene que haber una cláusula de acuerdo entre las partes en conflicto. Y Venezuela ha dicho de forma reiterada que no acepta la intervención de la CIJ. Hubo presiones, pero no aceptamos su intervención porque allí no hay transparencia”.

El diputado resaltó el papel del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ante esta situación: “Hemos avanzado como nunca se avanzó en la defensa de nuestros derechos, tenemos un excelente jefe de Estado que actúa con firmeza y valentía”.

A Venezolanos que le dan la razón a los invasores, Escarrá puntualizó que “el problema fundamental de nosotros está que tenemos aquí quienes dicen ser de aquí, pero en realidad son de allá, cómo es que no te duele la patria, los indígenas, y que la mitad del brazo de Venezuela se lo hayan querido despojar. La ley es severa en eso, quienes se coloquen en contra de su propia patria serán sancionados”.

VTV