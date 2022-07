AN inicia proceso para selección del nuevo titular de la Defensoría Pública

Este martes, la Plenaria de la Asamblea Nacional (AN) inició el proceso de designación del responsable que ocupará el cargo de la Defensoría Pública General, tras recibir el listado definitivo de diez (10) nombres de los 28 ciudadanos y ciudadanas iniciales que presentaron sus aspiraciones ante el Comité de Postulaciones.

“En vista de que en la Ley Orgánica de la Defensa Pública, ni en la aprobada por la AN, no existe un lapso establecido para la selección del Defensor Público, pero en razón de la importancia del desarrollo de este proceso, esta Asamblea Nacional se tomará un tiempo corto pero prudencial, a los efectos del nombramiento de el nuevo Defensor o Defensora Pública. Muchas gracias diputados y diputadas y miembros de la sociedad que participan en el Comité de Postulaciones”, informó el presidente de la AN, Jorge Rodríguez.

El presidente del Comité de Postulaciones Judiciales de la AN, Giuseppe Alessandrello, al consignar la lista de candidatos elegibles a cargo de Defensora o Defensor Público General, informó que fue un trabajo de 40 días continuos que forma parte de la revolución del Sistema Judicial venezolano.

El Comité, compuesto por parlamentarios y 10 ciudadanos de la sociedad civil, presentó los nombres de los elegibles:

Edgar José Moya Millán

Gonzalo Segundo González Ysaya

Neyda Josefina Pérez Morillo

Yajaira Thaís Medina Gutiérrez

Yelitza Coromoto Bravo Rojas

Yosmariangélica Páez Fonseca

Daniel Augusto Ramírez Herrera

Dorangel Lurdes Carrizales Acero

Envisjunior Ydrogo Pérez

Juan Carlos Toro Castellano

“Estos son los 10 ciudadanos que avanzaron en este proceso de manera satisfactoria. Señor Presidente, hago entrega del informe administrativo y el listado de los seleccionados”, concluyó Alessandrello.

Por su parte, el vicepresidente del Comité de Postulaciones, diputado José Gregorio Correa, dijo que la función del Defensor Público General es defender a los venezolanos y garantizarle el debido proceso establecido en el Artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana.

Agradeció el trabajo de todos en el Comité, que por unanimidad lograron determinar diez personas idóneas al cargo, por cuanto considera que cualquiera de ellas hará un buen trabajo al frente de la institución.

VTV