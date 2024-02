AN convoca a firmar Documento de Mesa Diálogo Nacional para Elecciones 2024

“La convocatoria es este día lunes próximo, para que nos encontremos todas y todos y firmemos el documento y el que se quede por fuera se quedó por fuera”, anunció el presidente de la Asamblea Nacional (AN), diputado Jorge Rodríguez, al informar que el documento definitivo con las sugerencias recabadas de todos los sectores consultados en la gran jornada de diálogo para elaborar la propuesta de Calendario Electoral presidencial del 2024, ha sido consensuado y está listo para su rúbrica y posterior entrega ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Invitó a todos los sectores de la vida política, económica, cultural, religiosa, académica, para que el documento sea firmado, el cual fue elaborado por la Comisión de Redacción de manera acuciosa y concienzuda, “vamos por el cuarto borrador, con todas las propuestas de calendario, garantías electorales, con todas las propuestas de principios electorales y, además, tomamos ya la decisión de conformarnos en una amplia mesa de difusión de otros temas, más allá del tema específicamente electoral presidencial”, manifestó Rodríguez durante la sesión plenaria de este martes.

Rodríguez ofreció el balance de 15 días de debate y aportes por parte de todos los representantes involucrados, incluidos los de la derecha extrema, en la llamada Plataforma de Unidad (PUD), quienes históricamente ha perpetrados actos antidemocráticos y desestabilizadores. En las jornadas de diálogo, se presentaron 25 propuestas de fechas y en todos los trimestres del año.

El parlamentario auguró que esta derecha extremista no querrá firmar el documento, pese a que sus dirigentes están ya formalmente invitados a hacerlo, y lamentó que apelarán a su ya conocida batería de falsas excusas para negarse a rubricar el documento que contiene sus propias ideas y aportes.

“Tengo la sospecha que esta derecha borbónica se va a volver a equivocar y van a recurrir a la maletica de excusas: que no me dejaron participar, es que no estaban dadas las condiciones”, a pesar de que siempre se le dan todas las condiciones, “es que no conseguimos candidato”, remedó.

Fue más allá, y lamentó que las fracciones fragmentadas de la derecha extrema ataquen a la oposición representada en la AN. “La historia natural de la enfermedad de ellos es que no pueden ir a firmar ese documento porque ahí están los “alacranes”. Fíjense, cómo serán de racistas que aceptan hablar con nosotros pero con ustedes no, aunque ustedes tampoco quieren hablar con ellos”.

El alto funcionario del Poder Legislativo, aseguró que el documento consensuado es el más completo, más extenso, con más garantías incluso, con más elementos concretos relacionados con la elección. Comentó que el texto logrado es similar al de Barbados, muy parecido, pero más desarrollado.

“Ellos perfectamente lo podrían firmar sin ningún problema, porque hasta sus propuestas están incluidas en este documento, pero no lo firman por racistas, no lo van a firmar, no van a venir el lunes, aunque ya están invitados formalmente, para que vengan y firmen”, anticipó.

Y vislumbrando el futuro cercano, Jorge Rodríguez pronosticó que esta extrema derecha volverá a pedir diálogo para las próximas elecciones parlamentarias y de gobernaciones en 2025.

VTV