Alvarado: Noruega que ayude a exigir a EE.UU que cumplaos acuerdos de la negociación

El diputado de la AN acentuó que mientras la oposición no cumpla con las acuerdos, no tiene sentido dialogar con ellos , sino con los “dueños del circo”.

Alberto Alvarado, diputado de la Asamblea Nacional (AN) enfatizó que, así como “Noruega pide que se mantengan las negociaciones, más bien que ayude a exigir a Estados Unidos que cumplan los acuerdos de la negociación”, porque si se incumplen estos, no hay sentido de seguir en la mesa.

Alvarado señaló que mientras la oposición de Venezuela “siga siendo unos simples títeres” de lo que decide e impone el gobierno de Estados Unidos, no tienen ningún sentido dialogar con ellos, porque no toman decisiones propias, no impactan y no cumplen los acuerdos que se dieron en las negociones.

Recordó que en el diálogo, uno de los acuerdos fundamentales fue reducir al minino las caladas de las sanciones, es decir condenarlas y levantarlas para avanzar progresivamente y respetar la institucionalidad.

“Al secuestrar a Alex Saab, Estados Unidos está escalando las agresiones y las sanciones del pueblo de Venezuela y violentando el derecho internacional, porque él es un diplomático venezolano, enviado para sortear las sanciones en su momento y ahorita miembro activo del diálogo. Al violentar esos dos acuerdos, se está atentando contra los principios básicos de la negociación”, expuso el diputado de la AN.

Insistió en que si la oposición venezolana no puede influenciar en el cumplimiento de las negociaciones sin que directamente quede en evidencia que “Estados Unidos son sus dueños”, no tiene sentido dialogar con ellos, sino que hay que dialogar con “los dueños del circo”.

PSUV Falcón