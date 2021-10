Alfred de Zayas: Secuestro de Alex Saab es un ejemplo del chantaje de EE.UU.

El abogado cubano y experto en derechos humanos Alfred de Zayas, aseguró este domingo que “el secuestro ilegal y la extradición del diplomático venezolano Alex Saab es otro ejemplo más del acoso y el chantaje de Estados Unidos (EE.UU.), con total impunidad”.

A través de su cuenta en la red social Twitter, @Alfreddezayas, el también escritor e historiador señaló que el Enviado Especial de Venezuela ante Irán “es víctima de una detención arbitraria y el Consejo de Derechos Humanos tiene todos los motivos para defenderlo”, manifestó tras conocerse el traslado ilegal de Saab desde Cabo Verde hacia EE.UU.

Alex Saab is the victim of arbitrary detention and the Human Rights Council has every reason to defend him. The abuse of extradition procedures threatens human rights defenders like Assange and diplomats like Saab.

