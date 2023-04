Alcaldesa Meléndez invita a los caraqueños a acompañar al Nazareno

La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, invitó este martes a los caraqueños a disfrutar este miércoles de la procesión del Nazareno de San Pablo, como muestra de la devoción y fe.

A través de la red social Twitter destacó, «este Miércoles Santo estaremos acompañando al Nazareno de San Pablo en su recorrido por las calles de Caracas. Todo un pueblo devoto unido en oración, con seguridad y en armonía. Asiste tú también en familia», dijo.

Este Miércoles Santo estaremos acompañando al Nazareno de San Pablo en su recorrido por las calles de Caracas. Todo un pueblo devoto unido en oración, con seguridad y en armonía. Asiste tú también en familia 💟 #SemanaMayorEnAmor pic.twitter.com/tNx6AOLqv9 — Carmen Meléndez (@gestionperfecta) April 4, 2023

La procesión partirá este miércoles desde la Basílica Santa Teresa, ícono religioso del país y que año tras año recibe a cientos de creyentes.

«Se retomarán las misas de medianoche el miércoles santo en la Basílica Santa Teresa y Santa Ana»: Padre Armelim De Sousa, Vicario General de la Arquidiócesis de Caracas y Párroco de la Basílica Santa Teresa y Santa Ana.@bepocar @honeggermolina @padrearmelim pic.twitter.com/gJO9vcL6f0 — Arquidiócesis de Caracas (@ArquiCaracas) March 31, 2023

La basílica fue construida por el entonces presidente de Venezuela, el general Antonio Guzmán Blanco, quien era para nada creyente, pero sí su mujer, Ana Teresa, en atención a la cual recibió el nombre el conocido templo.Una de las historias anexas a la tradición de esta imagen cuenta que, habiendo el escultor terminado su obra, tuvo una visión en la que Jesús se le habría aparecido, preguntándole “¿dónde me has visto, que tan perfecto me has hecho?”.

A su llegada a Caracas, la imagen fue llevada a la Capilla de San Pablo, de la que eventualmente recibió su nombre, y que fue derribada 1880 durante el gobierno de Antonio Guzmán Blanco, quien edificó en su lugar el Teatro Nacional.

Ciudad Caracas