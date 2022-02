Alcalde Herrera reinauguró avenida Los Próceres y plaza Los Símbolos

La avenida Los Próceres y la plaza Los Símbolos, obras recuperadas por el gobierno municipal de Urdaneta, fueron reinauguradas de forma oficial el martes 2 de febrero por el alcalde Jonatan Herrera, como parte de la conmemoración de los 205 años del natalicio del general Ezequiel Zamora.

La actividad, que inició con un desfile cívico militar, contó con la presencia del secretario de Política Social y Misiones de la Gobernación del estado Miranda, Genkerve Tovar; la diputada a la Asamblea Nacional, Sony Sánchez; la alcaldesa del municipio Tomás Lander, Dayana Báez; el alcalde del municipio Independencia, Rainer Pulido; entre otras autoridades regionales y locales, con el acompañamiento del poder popular.

El alcalde Jonatan Herrera expresó que esta es una revolución de eficiencia conformada por ingenieros, albañiles, electricistas y demás profesionales, que lograron la rehabilitación integral de la avenida Los Próceres y la plaza Los Símbolos, en un corto plazo.

«Son sus manos, experiencia, creatividad y formación que se ejecuta en la mano y obra de estos espacios, este trabajo es de ustedes y debo agradecer a los miembros del Consejo de Planificación Pública por el seguimiento y aprobación de los recursos», destacó.

El primer mandatario local también resaltó que se debe gobernar con hechos, no con excusas, y la tarea de mantener estos espacios públicos es del poder popular.

«Yo me opongo a las cosas mal hechas, cuando algo no marcha bien hay que alzar la voz, y no por eso uno es saboteador u opositor, es para que se corrija la gestión y se fortalezca ese proyecto de Bolívar, Zamora, Apacuana y Chávez», sostuvo.

Recordó que se encuentra en trabajo con la Gobernación, para la recuperación progresiva del Hospital Dr. Osío, así como la activación del Plan Luciérnaga en la carretera nacional, para mejorar el alumbrado público.

«Hace poco adquirimos con mucho esfuerzo una ambulancia que bastante falta hacía, hemos conversado con el gobernador para seguir gestionando todo el apoyo correspondiente a nuestro hospital, que es de todos», aseguró.

Una rehabilitación con calidad obrera

A través de la Secretaría de Derecho a la Ciudad, de la mano con la Corporación de Servicios de Urdaneta (CorpoUrdaneta) la rehabilitación de la avenida Los Próceres en su primera fase, contó con la sustitución de 60 luminarias LED, desde el sector Aparay hasta la plaza Los Símbolos, así como la reestructuración de aceras y brocales que abarcan 600 metros en cada tramo.

Desde la plaza Los Símbolos hasta la plaza Paula Correa, se sustituyeron aproximadamente 110 luminarias y se estima que en los próximos días, se procederá a la colocación de 220 bombillos.

Se aplicaron pinturas en las paredes adyacentes a la avenida y el Hospital Dr. Osío, lo que significa una distancia de 800 metros cuadrados.

