Acuerdo de Ginebra, único instrumento válido para resolver la controversia del Esequibo

Al rubricar el Acuerdo de Ginebra, establecido el 17 de febrero de 1966, Reino Unido reconoció –de manera directa- que existe una controversia territorial pendiente por la Guayana Esequiba, acción que evidencia el carácter ilegal del Laudo Arbitral de 1899.

“Con la firma del Acuerdo de Ginebra, el Reino de la Gran Bretaña, potencia colonial ocupante, acepta la controversia que Venezuela venía planteando en el siglo XX. Es un elemento medular, que deja a un lado el Laudo Arbitral porque si la Gran Bretaña hubiese considerado que no era elemento de discusión, no se sienta a negociar, no se sienta a debatir, no firma el Acuerdo de Ginebra”, sentenció el presidente de la República, Nicolás Maduro.

Durante su intervención en el Acto de Unión Nacional en Defensa de la Guayana Esequiba, que se realiza en el Teatro Teresa Carreño, recordó que el proceso de negociación tiene su génesis en el discurso de Marcos Falcón Briceño, exministro de Relaciones Exteriores de Venezuela (1960-1964), donde reclamó –con elementos históricos, políticos y diplomáticos a la mano- los derechos de Venezuela sobre la Guayana Esequiba en la 348° sesión de Política Especial de las Naciones Unidas el 12 de noviembre de 1962.

“De allí arrancó el proceso intenso de conversaciones, negociaciones y la firma de documentos previos que tienen una importancia medular porque, en esas negociaciones, el Reino de la Gran Bretaña reconoció que de manera directa e indirecta que había una controversia pendiente por la Guayana Esequiba”, puntualizó el mandatario venezolano.

Precisamente, el Acuerdo de Ginebra establece, desde el punto de vista del derecho internacional, que existe una controversia pendiente que no se ha resuelto en ningún acuerdo o documento previo “y que debe ser resuelto por la vía diplomática y pacífica”.

“Establece el Acuerdo de Ginebra, precisamente, convencidos de que cualquier controversia pendiente entre Venezuela y el Reino Unido, por una parte, y la Guyana Británica, por la otra, perjudicaría tal colaboración y debe, por consiguiente, ser amistosamente resuelta en forma que resulte aceptable para ambas partes”, detalló al señalar que este apartado supone la búsqueda de una solución práctica, aceptable y satisfactoria.

En este sentido, el jefe de Estado ratificó que Venezuela solo reconoce al Acuerdo de Ginebra como instrumento válido para la resolución de la controversia territorial.

Prensa Presidencial