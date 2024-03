En 2009 Chávez inauguró la Comuna Cacique Tiuna: Me consumiré al servicio del Pueblo

El 11 de marzo de 2009, el Comandante Hugo Chávez inauguró el desarrollo urbanístico Cacique Tiuna, ubicado en La Rinconada, Caracas.

«Entonces en esta comuna, en este terreno que era del Hipódromo y ahora es del Pueblo, en estos edificios y más allá, en estos bosques, maravillosos, son edificios, son apartamentos de 72 metros cuadrados, tres habitaciones, dos baños, una sala, bien bonitos, bien frescos», indicó Chávez.

En este sentido aclaró que no hay una discordia con la propiedad privada.

«Recuerden que hay dos tipos de propiedad, la privada y la social. Nosotros no condenamos la propiedad privada, no, tan es así, que estamos entregando hoy, bueno los títulos de adjudicación en propiedad privada de estos apartamentos, son de ustedes, propiedad privada», puntualizó.

El Comandante Chávez una ves más reiteró su compromiso con el pueblo venezolano.

«Todo lo que me quede de vida, será consumido al servicio de los más débiles, de los más humildes, de los más necesitados, del pueblo de Venezuela. Lo que opinen los ricachones, y su odio me importa un comino, no me importa nada, me importan estos niños, me importan estas mujeres, esta familia, esta familia, que tengan vida, que tengan felicidad», enfatizó.

