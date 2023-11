1999: Venezuela se declara República Bolivariana

«Para mí, ésta no es una cuestión nominal; es una cuestión esencial para la Revolución (…) Pido, finalmente, que se haga una votación no nominal, señor Presidente, sino esencial. Quien la sienta, por favor, que levante la mano. Yo no obligo a nadie. Levanten la mano y apunten justamente a la cúpula de esta esfera y ahí verán el nombre del Libertador. Es justamente el nombre del Libertador que acaricia toda la patria. Por eso estoy pidiendo que se cambie el nombre de la República, señor Presidente», agregó Otaiza.