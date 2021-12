Vicepresidenta Delcy Rodríguez presentó el Presupuesto y Plan Operativo Anual 2022 ante la AN

Este viernes, la vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, en sesión ordinaria de la Asamblea Nacional (AN), presentó el Presupuesto y Plan Operativo Anual 2022 para el país.

En su derecho de palabra en el Parlamento indicó que “la mitad de la economía venezolana permanece bloqueada tras las medidas coercitivas impuestas por los Estados Unidos. A pesar de la pandemia y el bloqueo económico, el Gobierno venezolano logró atender la emergencia sanitaria por la COVID-19. A la fecha Venezuela en medio de ilegales medidas coercitivas solo ha registrado 436.800 casos mientras que EE.UU. 50 millones de contagios”.

“Venimos a presentar el presupuesto para el año 2022, en el marco de un país que padece y sufre un bloqueo genocida y criminal. No es cualquier país, no es cualquier economía, no es cualquier ejercicio fiscal que vamos a presentar. Prácticamente la mitad de nuestra economía y finanzas están bloqueadas ilegítimamente”, resaltó.

La Vicepresidenta Ejecutiva también agregó que “se ha pretendido maniatar el funcionamiento del Estado venezolano, cuando el 17% de la 502 medidas coercitivas unilaterales, está relacionado al ejercicio de la función pública del Estado venezolano”.

Por otro lado, destacó que la recaudación fiscal alcanzó un alto nivel de efectividad pasando del 23% en 2018 a 75% en 2021, a la vez que añadió que la Ley de Nuevos Emprendimientos aprobada por la Asamblea Nacional (AN) “fue una oportunidad para dar inicio a un nuevo modelo económico que ha coadyuvado a la recuperación del país”.

Alegó que se ha tenido un incremento de la economía productiva, “hemos distribuido más de 130 millones de combos del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP) en todo el territorio nacional”, siendo la cantidad exacta 130.345.632.

VTV