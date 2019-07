Esto dijo Diosdado Cabello sobre la supuesta aprobación del Tiar

«Acaban de cometer otro gran exabrupto, yo no sé como se hace eso de verdad, decir que Venezuela regresa al Tratado Interamericano (Tiar) solo con la traidora idea de hacerle creer a su gente que con eso que aprobaron que vendrán fuerzas militares de ocupación para atacar a nuestro pueblo», esto expresó el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, sobre la decisión de la Asamblea Nacional en desacato de supuestamente reintegrar al país al Tiar.

En ese sentido, desde la Sesión Especial de la ANC en el Panteón Nacional, remarcó que ya las autoridades competentes del país deberían investigar las consecuencias de la aprobación de un tratado que se convierte en traición a la Patria. Al tiempo, señaló que dicha aprobación se realiza violando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Recordó que «el Padre Bolívar fue absolutamente implacable con esto, absolutamente implacable con los traidores, él nos dio el ejemplo, tuvo que tomar decisiones duras, terribles aveces, pero las tomó». Ante esto, precisó que si a la Revolución Bolivariana ante semejante acciones de la derecha le tocarás tomar decisiones duras, «para defender la patria de cualquier individuo extranjero que intente agredir a nuestra Patria no solo haremos porque estamos obligados, sino porque queremos hacerlo».

Asimismo, recalcó que «todos aquellos y aquellas que invocan una invasión a la Patria de ocurrir un hecho con esas características serán tratados como enemigos y enemigas del pueblo de Venezuela, como traidores a al Patria, nadie diga que no se lo advertimos, nadie diga que no estamos a pleno derecho de ejercer la defensa del territorio nacional de norte a sur de este a oeste, nadie diga que defender la Patria que nos dejaron nuestros liberadores es un delito, porque no lo vamos hacer».

Con el Mazo Dando