Cabello a la derecha: No nos busquen por las malas porque nos van a encontrar

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello advirtió este lunes a la derecha y sus aliados acerca de la decisión del pueblo venezolano de defender la Revolución Bolivariana.

“No me puedes venir a atacar y vas a esperar que me quede con los brazos cruzados ¿Qué queremos? Nosotros queremos paz, por eso organizamos un partido para ganar elecciones, por eso vamos a elecciones y las ganamos; y reconocemos cuando perdemos, pero no nos busquen por las malas porque nos van a encontrar”, indicó durante el acto de juramentación de los equipos políticos del Psuv en el estado Monagas.

El dirigente socialista exhortó a la derecha a cesar sus provocaciones contra el pueblo venezolano.

“Porque llegará el momento que este pueblo va a responder y ese día el pueblo sabrá para dónde tiene que ir; y ese día quienes tenemos funciones de liderazgo debemos estar al lado de nuestro pueblo y tenemos que correr la misma suerte que corra nuestro pueblo”, complementó Cabello.